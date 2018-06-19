新华社纽约６月１８日电 通讯：“要贸易不要关税”——美国业界反对挑起对华贸易战

新华社记者杨士龙 王文

“一想到（对中国商品）加征关税的后果，我就很担心，”美国伊利诺伊州诺科米斯豆农希思·霍克说，“过去三五年来，农业一直很低迷，这样做对我们而言就是雪上加霜。说实话，这真的让我害怕。”

继近日推出针对５００亿美元中国商品的征税清单之后，美国政府又变本加厉，１８日发表声明说将再制定２０００亿美元征税清单。中方立即表态，表示如果美方失去理性、出台清单，中方将不得不采取综合措施，做出强有力反制。

特朗普政府发起贸易战，引发美业界人士强烈反对。美国农业、制造业等领域的行业协会发起了向国会请愿行动，呼吁阻止特朗普政府这种损人不利己的贸易保护主义举动，其中包括代表３０多万名豆农的美国大豆协会。他们还在社交媒体上以“要贸易不要关税”为热词广泛宣传他们的诉求，以唤起各界对贸易战悲观前景的关注。

“我们大豆卖家在为最坏的情况做准备，”南达科他州谷泉市大豆种植户凯文·斯考特说，“现在市场需求非常小，过去几周，我们一直在赔钱卖。对于种植户而言，这真的很令人沮丧。”

斯考特说，他按比例播种了玉米和大豆，现在已没有回头路，“现在的价格远低于生产成本”。

“市场担心，如果我们与世界主要大豆进口国以及我们最大的出口客户中国的关系出现问题，那么它将减少给我们的订单，我们将积压更多大豆。”芝加哥期货经纪公司扎纳集团首席农业市场分析师特德·赛弗里德说。

美国玉米种植者协会成员也同样忧心忡忡。北达科他州种植户、协会会长凯文·斯昆斯说：“农民在田地里忙碌，需要在收获季节依靠农作物市场，他们不能承受反制措施带来的直接影响。”

美国密尔沃基设备制造商协会会长丹尼斯·斯莱特说：“我们代表行业的１３０万装备制造工人敦促特朗普政府不要实行将损害经济的关税措施。我们强烈反对挑起与中国的贸易战，因为在针锋相对的贸易摩擦中，没有人会成为赢家。关税是对美国消费者的税收，加征关税还将使美国相关行业就业面临风险。”

针对特朗普政府出尔反尔可能引发与中国贸易战的盲动，地平线投资公司首席全球战略分析师格雷格·瓦莱尔认为，中美贸易紧张局势将对美国产生四大消极影响：通货膨胀率上升、农业州经济增长受拖累、企业长期规划因不确定性而变得复杂，以及美国在世界舞台上日渐孤立。

高频交易巨头Ｖｉｒｔｕ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ公司交易员马修·切斯洛克对新华社记者表示，如果中美贸易摩擦升级，“美国的就业市场会受影响，尤其是建筑业、汽车业和农业。我们会持续关注影响的深度和广度”。

美联储前主席格林斯潘也尖锐批评特朗普政府采取一系列贸易保护主义措施的做法。格林斯潘说：“美国已处在贸易战的峭壁边缘。如果贸易战真的开打，我们会感到非常伤心，因为认为他国在占美国便宜的逻辑是无稽之谈。”

(责编：蔡雪斌(实习生)、徐祥丽)