联合国报告：全球被迫流离失所者人数再创新高

新华社日内瓦６月１９日电（记者聂晓阳）联合国难民署１９日发布的最新报告显示，战争和其他形式的暴力使全球被迫流离失所者人数再创历史新高。

这份名为《２０１７年流离失所问题全球趋势》的报告显示，截至２０１７年年底，全球被迫流离失所者人数为６８５０万，平均每１１０人中就有１人被迫流离失所。２０１７年有１６２０万人被迫流离失所。

报告说，截至２０１７年年底，全球被迫逃亡他国的难民人数为２５４０万，比上一年增加２９０万人，为难民署有记录以来的最大增长幅度。这些难民中约五分之一为巴勒斯坦难民，其余大部分来自叙利亚、阿富汗、南苏丹、缅甸和索马里。同时，全球还有３１０万人仍在等待被批准成为难民，这一数字也比上一年增长了３０万。

报告显示，８５％的难民暂时栖身于发展中国家，其中８０％滞留在他们的邻国。同时，将近三分之二的被迫流离失所者并没有离开自己的国家。

报告显示，就绝对数而言，土耳其是全世界容纳难民最多的国家，其境内共有３５０万难民，大多来自叙利亚；就难民人数与本国人口的比例而言，黎巴嫩是全世界接受难民比例最高的国家。

《流离失所问题全球趋势》报告所用数据一般来自联合国、有关国家政府和合作机构的统计，通常在每年６月２０日“世界难民日”前夕由联合国难民署公布。

联合国难民事务高级专员菲利波·格兰迪表示，目前应对全球流离失所问题需要新的更加综合的手段，以使那些受到影响的国家和区域不再孤军奋战。他呼吁联合国各会员国支持联合国正在酝酿的新的全球难民协定，为目前困扰全球的难民问题寻找出路。

１９７４年６月２０日，非盟前身非洲统一组织通过了一项关于非洲难民问题的公约，并决定将每年这一天定为“非洲难民日”。２０００年１２月，联合国大会决定从２００１年起，将“非洲难民日”更名为“世界难民日”，以提醒国际社会关注全球各地难民的困难处境。

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