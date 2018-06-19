外交部发言人就金正恩访华、中美贸易战等问题答问

人民网北京6月19日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持19日例行记者会。记者会实录如下：

问：据报道，6月18日，美国国务卿蓬佩奥在底特律经济俱乐部发表讲话，指责中方在经贸问题上的政策，称美方将采取强硬手段应对。中方对此有何评论？

答：中国商务部新闻发言人已表明中方在经贸问题上的严正立场。必须指出，美方有关言论颠倒黑白，对中方进行无端指责，其目的是为了掩盖自身的单边主义和保护主义做法。近日，美方置双方已经形成的共识于不顾，反复无常，再度挑起贸易战，其做法已失信于世人，伤害中美两国人民和企业利益，伤害全世界人民利益。

中方不想打贸易战，但也不怕打贸易战，将继续采取有效举措坚决捍卫国家利益和人民利益，坚决捍卫经济全球化和多边贸易体制。同时，无论外界环境如何变化，中方都将按照既定节奏，坚持以人民为中心，坚定推进改革开放，坚定推进经济高质量发展，加快建设现代经济体系。

我们奉劝美方回归理性，停止损人不利己的言行，这才是出路所在。

问：金正恩委员长今天上午抵达北京，这是他第三次访华。中方对此访有何期待和评价？

答：6月19日至20日，朝鲜劳动党委员长、朝鲜民主主义人民共和国国务委员会委员长金正恩对中国进行访问。我们希望此访有助于进一步深化中朝关系，加强双方在重大问题上的战略沟通，促进地区和平与稳定。

问：上周五，俄罗斯外交部新闻发言人扎哈罗娃表示俄方主张解除所有针对朝鲜的单方面制裁，联合国安理会对朝鲜的有关制裁也应被重新审议。中方对此有何评论？

答：中方一贯反对在联合国安理会框架外实施所谓的单边制裁，这个立场是非常清楚的。

与此同时，中方认为安理会制裁本身不是目的，各方应支持、配合当前外交对话和为实现半岛无核化进行的努力，推动半岛问题政治解决进程。

问：外交部是否认为中美贸易战已正式打响？

答：我们已经说过了，中方不挑起贸易战，也不惧怕贸易战。如果有人主动发起贸易战，我们会坚决捍卫自身的正当合法权益。

问：金正恩此次访华为何不是国事访问？为何此次访问尚未结束就有报道出来？中方在发布访问消息方面有何做法？

答：中方的消息稿说的是，金正恩委员长对中国进行访问。这么发消息肯定有它的道理。至于发消息的时间，我们会根据每起访问的具体情况作出具体安排。

问：阿富汗总统加尼16日宣布阿政府将延长同塔利班的停火，并准备就停火问题同塔利班进行全面谈判。同时塔利班方面表示无意延长停火。中方对此有何评论？

答：我们注意到有关报道。中方赞赏阿富汗政府为推动阿国内和平所作努力，欢迎阿政府宣布延长停火期限，呼吁阿国内冲突各方通过对话和政治谈判实现阿国内和解与和平。中方坚定支持“阿人主导、阿人所有”的阿和平和解进程，愿同国际社会一道继续为阿早日实现和平发挥建设性作用。

问：美国总统特朗普昨天宣布着手建立美军第六个军种“太空部队”。鉴于在特竞选期间，其顾问曾批评中国和俄罗斯搞外空军事化，中方对美方该决定有何评论？是否担心此举会引发外空军备竞赛？中方是否支持签署禁止外空军事化的国际条约？

答：中方注意到有关报道。外空是全人类共同财产，中方一贯主张和平利用外空，反对外空武器化和外空军备竞赛，更反对把外空作为战场。希望各方共同努力，切实维护外空持久和平与安宁。

问：金正恩委员长上次访问大连，中方称是由朝方提出。此次访华由哪方提出？

答：我知道你非常关心金正恩委员长的这次访问，请你保持关注，中方会及时发布消息，到时一切就会明了。

问：近期，法国参议院外事、国防和军事委员会发表关于“一带一路”倡议的评估报告，提出法国应更加积极参与“一带一路”建设，并在欧中层面发挥重要引领作用。请问中方对此有何评论？

答：中方注意到法国参议院发表的有关报告，对法方参与“一带一路”建设的积极意愿表示赞赏和欢迎。

“一带一路”是开放包容的国际合作倡议，奉行共商、共建、共享的原则，参与国都能发挥作用，获得收益。在具体合作中，我们注重照顾各方舒适度，注重保持开放透明，遵循公认的国际标准和规则。

我们愿同包括法国在内的欧洲国家探讨在“一带一路”框架下开展合作的具体方式，有效对接发展战略，扩大利益融合，实现更高水平的互利共赢。

问：第一，金正恩委员长此次访华是否与美朝领导人新加坡会晤有直接关系？是否会与习近平主席会见并通报美朝会晤情况？此次访华有何目的？第二，针对两家日本航空公司将官网上的“台湾”标注改为“中国台湾”，台当局通过“驻日代表处”向两公司提出严正抗议，指责大陆在国际空间打压台湾，引起台湾民众反感。中方对此有何回应？

答：关于金正恩委员长此次访华的情况，请你保持密切关注，中方会及时发布消息，到时一切都会明了。

关于你提到的第二问题，中方此前已多次表态。世界上只有一个中国，香港、澳门、台湾从来都是中国的一部分，这是客观事实、基本常识，也是国际社会的普遍共识。

在华经营的外国企业应当尊重中国的主权和领土完整，遵守中国法律，尊重中国人民民族感情。这是任何外国企业在华经营的最基本遵循。

我奉劝台湾当局不要再试图螳臂挡车了。

问：6月18日，日本关西地区发生6.1级地震，目前已造成4人死亡。请问中方是否向日方表示了慰问？

答：我们注意到日本关西地区地震灾情，向遇难者致哀，对遇难者家属和受伤人员表示慰问。

问：美方宣布将再对价值2000亿美元的中方输美产品征收关税。许多评论员认为此次征税规模及范围都是前所未有的，这意味着绝大部分中美双边贸易都将受到惩罚性进口关税影响。外交部对此次征税的规模之大有何评论？如果美方果真落实了此次征税，你认为其影响的严重性有多大？

答：一句话，我们奉劝美方回归理性，停止损人害己的言行。

问：中方对美韩已决定暂停拟于今年8月举行的联合军演有何评论？

答：我们以前就此作出过回答，今天我可以再正式回应一次。

美韩暂停联合军演是积极的建设性举措。中方对此表示欢迎。希望有关各方继续相向而行，为推进半岛无核化和政治解决进程作出进一步努力。

问：金正恩委员长会和习近平主席见面吗？新加坡会晤之后，中方期待美朝在短期内进一步采取哪些措施？

答：请你保持关注，中方会及时发布消息。

(责编：蔡雪斌(实习生)、徐祥丽)