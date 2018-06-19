立陶宛首都7月开征旅游税

立陶宛首都维尔纽斯市政府６月１８日宣布，从７月１日起将对到访维尔纽斯的游客征收旅游税，所得将用于改善首都的旅游娱乐设施，提振城市竞争力。

市政当局说，旅游税全年征收，在维尔纽斯市住宿、使用该市公共旅游和娱乐设施的游客都须缴纳。每名游客每晚缴税１欧元（约合７．５元人民币），残疾人、未满１８岁人群以及租用１０个以上房间的团队无须缴纳此税。住宿提供方有责任向游客通报这笔税收并代收税款，而后转给维尔纽斯市政府。

当地媒体援引维尔纽斯市旅游和城市发展部门负责人因加·罗曼诺夫斯基内的话说：“我们将与企业代表一同决定这笔资金的去向，以便给城市带来最大回报，增加维尔纽斯在全球的吸引力和知名度。”

欧洲许多重要旅游目的地都征收旅游税，如法国巴黎、荷兰阿姆斯特丹、西班牙巴塞罗那、德国柏林和意大利罗马。立陶宛的特拉凯、帕兰加和德鲁斯基宁凯等度假城市也已开征旅游税。（记者 郭明芳）

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