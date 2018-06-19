卡塔尔与伊朗两国元首表示将进一步加强双边关系

卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆18日与伊朗总统鲁哈尼通电话，双方表示将进一步加强双边关系。

据卡塔尔通讯社报道，两国元首就伊斯兰教开斋节互致节日问候，并就共同关心的问题交换了看法。

据伊朗迈赫尔通讯社报道，塔米姆在电话中表示，卡塔尔和伊朗两国关系密切，没有什么能阻止两国发展双边关系，希望两国在所有领域发展和加强双边关系。鲁哈尼在通话中呼吁伊斯兰世界向和平和团结迈进。

另据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，鲁哈尼在通话时表示，伊朗将与卡塔尔进一步深化双边关系。鲁哈尼强调，中东地区和平稳定符合地区各国利益，伊朗将继续在地区事务中对卡塔尔提供支持。

2017年6月5日，沙特、阿联酋、巴林和埃及以卡塔尔与伊朗关系密切和“支持恐怖主义”“破坏地区安全”等为由，宣布与卡塔尔断交，并对其实施制裁。随后又有多国宣布与卡塔尔断交。这一断交风波至今没有平息。（记者杨元勇 参与记者穆东）

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