通讯：中国南京文创展在越南受欢迎

金绿色的真丝面料上，１５只五彩缤纷的蝴蝶簇拥着大观园日常生活场景和各色人物，勾勒出亦真亦幻的大家族盛世景象。在越南首都河内举办的中国南京文创展上，这条名为“红楼梦蝶”的真丝披肩与其他红楼梦文化衍生品引起众多观众的兴趣。

于１６日至２２日举办的南京文创展共展出５０套文创产品，包括红楼梦文化衍生品、非遗创新设计产品和科技＋文创日用品等，旨在让越南人民进一步了解古都南京和中国文化，增进两国民间友好。

越南文化体育与旅游部国际合作局副局长陈一煌在接受记者采访时说，中国设计师以《红楼梦》等古典作品为灵感创造出的日常生活用品相当精美。此外，具有纽扣外形并配以传统云锦纹样的“锦扣”蓝牙音箱、结合大漠与天空意象的“丝绸之路”主题陶瓷茶具等产品也给他留下了深刻印象。

以南京特色雨花石为灵感设计的“雨花蕴”环保硅胶呼吸灯、依据南京夫子庙科举文化设计的Ｑ版小状元摆件、采用南京市花梅花元素设计的“梅落繁枝”系列茶具等文创产品也吸引了观众的目光。不少人掏出手机和相机拍照，并向在场工作人员询问相关产品的文化内涵和设计思路。

中国驻越南大使馆临时代办尹海虹１８日在越南国家图书馆举行的“中国南京文创展暨中越传统文化与创意产业研讨会”开幕式上致辞时说，中越两国文化相通，政治制度与发展道路相似，在两国走向现代化的过程中，加强在文化产业领域的合作符合双方共同需要。中越双方共同举办本次文创展和研讨会，将进一步丰富中越全面战略合作伙伴关系的内涵，增进两国人民之间的友谊，促进两国关系进一步发展。

越南国家图书馆馆长乔翠娥说，这次展出的特色文创产品将中国传统文化与现代创意有机结合，向越南人民介绍了丰富多彩的中国文化。

中国驻越南大使馆文化参赞兼河内中国文化中心主任彭世团介绍，本次活动是各海外中国文化中心全球联动的“中国文创产品展示周”系列活动之一。展览和论坛不仅能推动中越文化产业发展，也让两国从业者有机会加强交流，合作进行产品与市场开发。中国在将文创设计变成实际产品方面有不少好的技术和实践，中越在该领域有很多合作空间。

在１８日举行的中越传统文化与创意产业研讨会上，来自中国广西的文化产业专家就博物馆文创产品、少数民族文创产品和公共图书馆文创产品开发等问题与越南同行分享经验，共同探索文化产业发展途径。（记者 王迪 陶军）

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