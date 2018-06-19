匈牙利举办画展纪念已故建筑师邬达克

“致敬邬达克·一带一路畅想”画展开幕式暨音乐会１８日在匈牙利首都布达佩斯举行，以纪念曾旅居上海的匈牙利已故著名建筑设计师邬达克。

本次画展展出了陈家泠、穆益林、王作均、毛冬华、杜海军、贺寿昌６位画家的代表作，其中一些画作表现的是邬达克在上海的建筑作品以及邬达克家乡的风土人情。

音乐会上，女高音歌唱家王作欣、琵琶演奏家汤良兴奉上了精彩演出。

邬达克生于１８９３年，１９１１年至１９１４年在布达佩斯技术大学学习建筑，第一次世界大战时应征入伍，１９１６年被俄国哥萨克骑兵俘虏并被送往西伯利亚。１９１８年他逃往中国，并于１９２５年在上海开办建筑设计事务所。他设计的许多建筑作品被列为上海市优秀历史建筑，包括国际饭店、大光明电影院和沐恩堂等。

中国驻匈牙利大使段洁龙致辞说，邬达克为上海贡献了他一生中９９％的建筑作品，这些建筑如今依然像一粒粒珍珠散落在上海的大街小巷。正因为拥有邬达克的众多建筑作品，上海也成为许多匈牙利朋友最喜爱的中国城市之一。

匈牙利人力资源部负责文化的国务秘书费克特·彼得致辞说，邬达克是２０世纪最重要的建筑设计师之一。我们应该思考在邬达克奠定的基础上，我们如何建立一种新的文化、教育和贸易关系。

上海邬达克文化发展中心主任、邬达克纪念馆馆长刘素华致辞说，邬达克在旅沪２９年间设计了超过百幢城市建筑，创造了上海城市史上的一个传奇。

今年是邬达克抵沪１００周年、诞辰１２５周年、逝世６０周年。为纪念这位中匈文化使者，上海邬达克文化发展中心策划举办“２０１８邬达克年”。据悉，今年有关邬达克的主题文化活动将达２６场。（记者 杨永前）

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