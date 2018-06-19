“致敬传统 创意生活”故宫知识讲座在悉尼文化中心举行

以“致敬传统，创意生活”为主题的故宫知识讲座近日在澳大利亚悉尼中国文化中心举行。近百名中国文化爱好者聆听了故宫博物院文创事业部主任冯辉的精彩演讲和现场作答，并参观了故宫文创产品精品展，在线体验了故宫游。

故宫文创事业部主任主任冯辉在演讲。新华网发 林丹摄

冯辉从经营布局、产品研发、市场管理与拓展等方面向中外听众介绍了故宫文创事业的发展历程和产品的创意与制作。他说，“故宫博物院是世界五大博物馆之一，是中华文明的重要载体和象征，其丰富的馆藏是中华文化传承和创新的重要资源。故宫进行文创开发的宗旨就是要让藏在博物馆里的文物活起来，让民众把故宫文化带回家。”

冯辉表示，故宫文创在坚持以文化为核心的基础上，通过创新产品、提升服务，最终达到惠及大众的目的。他强调，故宫文创产品的研发要立足于故宫文化的挖掘、传承以及中华文化软实力的提升，所有产品均应体现故宫文化的“元素性、故事性、传承性、艺术性、知识性、实用性、时尚性”七大要素，只有让文创产品走近大众的生活，符合普通民众，特别是年轻人的审美情趣，才能使故宫文化得以更广泛的传播。

冯辉特别介绍说，“故宫冰窖餐厅”创意文化区是故宫文创的代表作，不仅为参观故宫博物院的观众提供了一处休闲学习场所，更重要的是这种以皇家深宫冰窖文化为主题的体验形式，将现代艺术设计和创意与传统皇室文化紧密融合，让观众穿越时空，体验过去皇室日常生活中取冰、运冰、藏冰、用冰的整个过程，感受故宫文化的深厚底蕴和独特魅力，领略中国传统文化的博大精深。

粉丝在踊跃提问。新华网发 林丹摄

“不论是新颖的产品，还是用心的服务，故宫的文创工作都致力于让中国优秀的传统文化通过产品与服务融入大众生活。‘把故宫文化带回家’是故宫博物院开展文创工作的初心和目的。冯辉表示，此次中国文化走进悉尼之行能让更多人了解、感悟和喜爱既厚重又时尚的故宫文化”。

1个半小时的讲座和精美的PPT演示让观众对故宫文创产业的理念、现实发展和未来目标有了全面了解，丰富而详实的图片资料使整个讲座生动而充实，大家听得专心致志、津津有味。在提问互动环节，外国故宫文创的爱好者还提出了希望今后故宫文创产品能更多地加注英语解释等建议，在坐专家们欣然接受。讲座结束后，部分观众意犹未尽，主动与冯辉进行交流与探讨。

认真聆听故宫文创讲座的外国爱好者。新华网发 林丹摄

观众们在接受记者采访时纷纷表示，通过讲座、展览和在线参观，他们对故宫文化和故宫文创产业有了更深入了解，获益匪浅，希望以后多举办类似交流活动。

讲座结束后，观众参观故宫文创产品展。新华网发 林丹摄

此次故宫知识讲座是正在悉尼举行的“中国文创产品展示周”系列活动之一。它是由悉尼中国文化中心、中外文化交流中心和故宫博物院联合举办的。（记者 陈善辉）

(责编：温庆(实习生)、王欲然)