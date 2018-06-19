最炫民族风！东京古筝乐团举办第二场演奏会

日本首个中国古筝乐团——东京古筝乐团日前举办了成立后的第二场演奏会。演奏会在东京港区的高轮区民中心上演，除古筝表演外，还有二胡独奏、古筝琵琶合奏、太极拳表演等精彩内容，展现中国传统民族乐器及传统文化的独特魅力。

东京华乐坊艺术学校校长何慧群在演奏会上介绍东京古筝乐团背后的故事。新华社记者杨林 摄

当晚，中日两国演员不仅表演了《康定情歌》《云之南》《桃花渡》等传统名曲，还演奏了新中国风流行乐曲《青花瓷》，赢得观众热烈掌声。此外，二胡独奏《睡莲》、钢琴与古筝二重奏《秋望》、琵琶古筝合奏及太极拳表演《春江花月夜》更为演奏会增色不少。

东京古筝乐团团长沈莉卓（中）在演奏中。新华网记者杨林 摄

古筝少儿乐团演奏了改编自二胡独奏曲的《雨碎江南》。这首曲子讲述的是“红豆生南国“的相思故事，经由不谙世事的少年们演奏出来，别有一番韵味。

东京少儿古筝乐团成员渡边美姬在表演。新华网记者杨林 摄

东京古筝乐团成立于2015年8月，由东京华乐坊艺术学校运营。成立3年来，先后参加过10余场公演并主办了2场独立演奏会。2017年，东京华乐坊艺术学校又成立了东京首个少儿古筝乐团，致力于在日本普及中国古筝文化，促进日本与中国的古筝交流。

东京少儿古筝乐团成员在表演。新华网记者杨林 摄

据何慧群介绍，成立于2011年的东京华乐坊艺术学校，以中国传统文化艺术为主要科目，包括二胡、古筝、马头琴、琵琶等。学校分为成年班和儿童班，设有音乐教室、文化教室、中日文化交流中心，并在日本各地主办中国文化和旅游部确认的“全国民族乐器演奏艺术水平考级”。（记者 彭纯 杨林）

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