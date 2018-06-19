财经观察：埃及新内阁延续经济改革 涨价能否成脱困良方

在新一届内阁宣誓就职仅两天后，埃及政府于１６日宣布削减燃油补贴并提高燃油价格。同日，新总理马德布利宣布由于油价上涨，政府将上调公共交通运价。

本轮价格上调并不令人意外。从今年５月开始，全国水价、电价及开罗地铁票价就已“涨声如潮”。内阁换届前后的一系列涨价举措向外界释放了重要信号：新一届政府将维持上届政府的经济改革政策和思路不变，即按照与国际货币基金组织（ＩＭＦ）达成的协议进一步削减补贴，降低赤字。

新内阁：坚持经济改革举措

开罗大学金融学和经济法学教授瓦利德·贾巴拉告诉新华社记者：“新一届内阁人选表明了国家继续改革的决心，国家希望借此机会为改革注入新鲜血液，提升改革效率。”

贾巴拉认为，新任财政部长穆罕默德·马伊特此前作为财政部副部长，参与制定了２０１６年埃及与ＩＭＦ签署贷款协议以来一系列经济改革举措。此次任命也是希望他能延续前任财长的财政政策。

马伊特在就职后发表声明说，他将致力于推进经济改革，扩大社会保障政策覆盖面，提升民众生活水平，尽可能提供就业机会，降低失业率，实现国家期盼已久的可持续发展。

部分内阁“老将”的留任也体现了埃及政府继续改革的意愿。埃及曼苏拉大学经济学教授穆赫塔尔·谢里夫在接受新华社记者采访时说：“总理兼住房部长马德布利、投资和国际合作部长萨哈尔·纳斯尔的留任是给在埃投资者的一颗‘定心丸’，表明埃及推进大型国家项目建设、积极吸引国内外投资的大方向不会改变。”

发展与调控：涨价背后的逻辑

埃及财政部长马伊特日前发表声明说，油价上调是国家推进经济改革、促进投资活动和为社会保障政策提供资金支持的必要之举。

埃及２０１８－２０１９财年预算中有约３３４０亿埃镑（１美元约合１７．８埃镑）用于各类补贴和福利，占到预算总额的２３．５％。为节约宝贵的发展资金同时实现降低赤字的目标，削减补贴就成了必然选择。埃及石油部发言人哈姆迪·阿齐兹表示，此轮削减燃油补贴可为政府节省约５００亿埃镑。

削减各项补贴和涨价的背后，反映出政府加大投资、推动相关领域发展的动机。油气田开发、建设改造电站和升级电网、铁路系统等都需要大量资金。

此外，埃及还在各地推进大型国家项目，如新行政首都、新开罗、新阿拉曼等一批新城市建设项目，以及努韦巴、塞得港等地的工业区、开发区项目。

隐忧：涨价能否解决困境

目前，经济发展成果短时间内难以传导至普通民众，而接连的涨价却使民众忍耐力不断受到冲击。

埃及政府在民生和发展方面受到日益增长的外债掣肘。此外，持续上涨的国际油价、美联储加息也将给埃及经济带来下行压力，可能导致埃镑进一步贬值、通货膨胀和融资环境恶化。

分析人士指出，埃及经济问题是结构性、历史性的，需要长期持续的经济改革政策来转型调整。目前经济改革措施方向总体正确，但仍需把握发展“造血”和补贴“输血”的平衡。在涨价问题上，政府的调控能力和民众的耐心都将受到考验。

埃及总统塞西日前呼吁埃及民众对政府经济改革带来的暂时困难多些忍耐。他说：“这是我们需要付出的改革代价。只要埃及人民熬过当下国家面临的困难局面，那么一切挑战和困难都将不算什么。”（记者 李奕言）

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