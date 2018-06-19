新加坡毛笔与硬笔书法大赛闭幕

由新加坡书法家协会主办的2018年第九届全国毛笔与硬笔书法大赛近日在新加坡闭幕，214人从4500多名参赛者中脱颖而出夺得桂冠。

图为嘉宾与获胜者合影。活动主办方供图 新华网发

4500多名参赛者中以马来西亚人居多，还有旅居新加坡的印度人、中国人、日本人、法国人、意大利人。这是新加坡书法家协会创立50周年的庆祝活动之一。

比赛分为公开组、初院/高中组、中学组及小学组的硬笔及毛笔8个组别。决赛于17日上午在新加坡四马路观音庙左侧步行街举行。新加坡卫生部兼环境及水源部高级政务部长许连碹担任主宾，并为214名获奖者颁奖。

图为决赛现场。活动主办方供图 新华网发

许连碹说，全国毛笔与硬笔书法大赛是新加坡书坛盛事，每年都吸引中国、马来西亚和邻近国家的书法好手来此一显书艺，大家既比出了书法水平，也交上了朋友、增进了友谊，可以说影响很大、硕果累累。

新加坡书协会长兼新加坡艺术总会会长陈声桂以行书“如月之恒、如月之升、如南山之寿”赠予许连碹。

图为新加坡书协会长兼新加坡艺术总会会长陈声桂（右五）向新加坡卫生部兼环境及水源部高级政务部长许连碹（右六）赠送书法作品。活动主办方供图 新华网发

此次比赛由新加坡观音堂佛祖庙赞助。获奖作品将结成册同时在四马路观音堂佛祖庙大殿及新加坡书法中心李光前堂公开展出。（记者 王丽丽）

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