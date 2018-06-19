“浓情上海·倾情悉尼”——杨学进独唱音乐会惊艳悉尼

“浓情上海·倾情悉尼”——杨学进经典歌曲独唱音乐会18日晚在悉尼星港城演艺中心举行。演出时，整个演艺中心座无虚席。

演出后演员与嘉宾合影。新华网发

杨学进是上海音乐学院声乐歌剧系教授、民族声乐教研室副主任，也是一位享誉中外的民歌表演艺术家，近年来在国内外成功举办80余场个人独唱音乐会。她是第一位在法国巴黎香榭丽舍剧院举办独唱音乐会的中国民族声乐歌唱家，被誉为唱醉巴黎的“东方夜莺”。

杨学进演唱上海老歌。新华网发

在当晚的音乐会上，杨学进表演了《月圆花好》《夜来香》《何日君再来》等众多经典曲目，她甜美的歌声和独特的艺术魅力赢得了现场观众热烈的掌声。

中国著名音乐指挥家屠巴海带领的上海轻音乐团为杨学进现场伴奏。流行美声组合“力量之声”合唱队也为现场观众带来了精彩的表演。

杨学进(左)演出后接受新华网专访。新华网发

悉尼所在的新南威尔士州州长贝雷吉克利安在为音乐会发来的贺信中说，欢迎杨学军和屠巴海前来悉尼演出，音乐会为当地观众提供了一个欣赏中国传统音乐的难得机会。

此次音乐会由澳大利亚国际文化产业协会主办，上海景歌文化发展有限公司协办。悉尼中国文化中心主任陈霜等约2000人现场观看了演出。

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