白俄罗斯举办“中国文创体验展”

白俄罗斯首都明斯克的中国文化中心17日展出了一批来自中国深圳的非物质文化遗产文化创意产品，当地民众得以了解中国多样的非遗文化。

6月17日，在明斯克中国文化中心，一位白俄罗斯姑娘向中国的非遗传承人请教扎染技艺。新华网记者魏忠杰 摄

中国驻白俄罗斯大使馆文化处主任张宏伟在展览开幕式上致辞中说，中国具有悠久的历史，也拥有丰富的非物质文化遗产，此次“中国文创体验展”是深圳与明斯克两个友好城市文化交流的重要项目之一，活动以“传承与创新”为主题，将给观众们带来别样的艺术享受。

6月17日，在明斯克中国文化中心，展览承办方向展览嘉宾介绍中国的非遗文创产品。新华网记者魏忠杰 摄

承办这一展览的深圳天下国际文化产业有限公司负责人张惠萍介绍说，近年来深圳市高度重视非物质文化遗产项目的传承与保护工作，众多国家级非物质文化遗产传承人在深圳传播原生态传统文化艺术，创新研发具有时代特色的非物质文化遗产衍生品。在国外举办此类中国非遗文创产品展览，能够使中国的非物质文化遗产走出国门，让世界各地民众切实感受到中国传统文化的魅力。

6月17日，在明斯克中国文化中心，展览承办方介绍汉画拓片。新华网记者魏忠杰 摄

当天展出了扎染、蜡染、汝瓷、傩面画、汉画拓片等20多种中国非遗文创产品。来自中国的非遗传承人也在展览现场向前来参观的当地民众展示了部分产品的制作技艺。当地民众对珐琅瓷器及其他精美的文创产品赞不绝口，他们饶有兴趣地向中方参展人员了解相关产品的制作过程，几位参观者还向非遗传承人现场请教扎染技艺。

一位叫基里洛夫的参观者告诉记者，他经常到明斯克中国文化中心观看各类展览，不同的展览能够让人们从各个角度了解中国。通过参观各类展览，他对中华文化的了解在不断加深。（记者魏忠杰 李佳）

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