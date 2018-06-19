中企承建马尔代夫国际机场 新建跑道上层沥青开始摊铺

伴随着6台摊铺机的联排启动，由中国企业承建的马尔代夫维拉纳国际机场改扩建工程新建跑道上面层沥青摊铺施工日前全面展开。

6月16日，在马尔代夫维拉纳国际机场改扩建工程现场，大型机械正在作业。北京城建集团供图 新华网发

据承建企业北京城建集团介绍，新跑道沥青上面层摊铺施工采用数字化施工控制技术，采用6台摊铺机联铺，摊铺宽度达60米，全幅摊铺没有纵向冷接缝，可以大大提高跑道的平整度。新跑道全长3400米，上面层沥青混凝土厚度为5厘米，整个上面层施工计划于7月上旬完成。

6月16日，在马尔代夫维拉纳国际机场改扩建工程现场，中方工程人员正在现场研究如何施工。北京城建集团供图 新华网发

据介绍，马尔代夫维拉纳国际机场新建跑道于今年3月14日正式开始沥青摊铺，新建跑道下面层和中面层摊铺施工已经完成。

马尔代夫维拉纳国际机场新建跑道预计将在8月31日达到校飞条件。目前，中方施工团队正在努力攻克现有设施拆除、地下管线改移、物资未能及时到港等难点，确保新建跑道节点目标如期保质完成。（记者 唐璐 朱瑞卿）

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