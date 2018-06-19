大韩航空丑闻发酵 会长妻子非法雇外国家政工恐遭逮捕

韩国出入境管理部门18日向法院申请逮捕韩进集团兼大韩航空公司会长赵亮镐的妻子李明姬，理由是其涉嫌长期违反出入境管理法，非法雇佣多名外国家政工。

韩联社当日援引韩国出入境管理部门消息称，李明姬涉嫌违反出入境管理法，在最近10年间通过大韩航空秘书室等部门，主导将约20名外国籍家政工伪装成大韩韩空公司研修生后帮助其入境，并安排其在家宅中从事非法家政服务。其中仍在公诉时效（5年）内的非法雇工数就超过10名。

这是韩国警方于5月31日因涉嫌施暴罪、伤害罪、妨碍公务罪等七项罪名申请逮捕李明姬后，韩国执法部门再度向法院提交的逮捕申请。此前针对李明姬的逮捕申请已被法院驳回。

韩国出入境管理部门认为，考虑到李明姬对部分物证及相关人证的事实陈述予以否认，且存在销毁证据的可能，因此有必要对其进行拘捕。

首尔中央地方法院将于20日前后对李明姬进行传唤，并根据审问结果决定是否对其签发逮捕令。（记者田明 耿学鹏）

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