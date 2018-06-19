通讯：我们在南苏丹吃上了“维和粽子”

6月15日，在南苏丹西部城市瓦乌，中国第八批赴南苏丹（瓦乌）维和工程兵大队官兵平安过端午佳节。新华网发 张晓昆 摄

“粽子香，香厨房；艾叶香，香满堂……”中国第八批赴南苏丹（瓦乌）维和工程兵大队官兵日前在异国他乡度过了一个愉快特殊的端午佳节。

淘洗糯米、搅拌食材，浸泡粽叶……15日一大早，官兵们为包粽子忙得不亦乐乎。由于联合国供应的食品种类有限，没有包粽子必备的一些食材，他们就用普通大米和各种豆类掺杂在一起，加上从国内带来的粽叶，包出了独具特色的“维和粽子”。

“官兵们在远离祖国和亲人的异国他乡执行维和任务，在端午节能够吃到粽子是官兵们的共同心愿。”炊事班长彭照阳一边包着粽子，一边欣喜地对记者说。

“为了让大家在端午节能吃上粽子，我们从国内带来了一些粽叶，虽然数量有限，但是却能够让大家在粽香中品味浓浓的乡情。”警卫中队指导员赵亚飞说，为了让战士们弄明白什么是端午节，他们还专门给官兵讲解了端午节的起源来历以及端午节的习俗，通过鲜活的故事和各个朝代的习俗，让官兵牢记祖国的传统佳节。

政工组干事王腾飞表示，这批维和大队官兵大多都是第一次执行维和任务、第一次远离祖国，在端午节这样的传统佳节里，官兵思乡之情、思国之情更浓，大家边包粽子边话家国，更能感受到爱国之情。当清香四溢的粽子端上饭桌时，官兵们吃着自己亲手包的粽子，脸上露出了甜蜜的笑容。首次参加维和的战士张忠满欣喜地说道:“远在异国他乡，能吃上‘维和粽子’，真的让我感受到了家的温暖。”（记者 张晓昆 胡长巧）

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