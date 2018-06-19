中国研究人员发现新的大熊猫谱系

中国研究人员对２．２万年前古大熊猫化石的线粒体基因组进行测序，发现了一种已灭绝的大熊猫谱系，有助于更为准确地研究大熊猫进化史。

基于现存大熊猫种群的基因重建可能无法准确描述这一物种的进化历史，先前也没有研究人员从古代大熊猫化石提取到线粒体基因组或核基因组来提供新的线索。

１８日发表在美国《当代生物学》杂志上的研究显示，研究人员提取、捕获并测序了古大熊猫化石完整的线粒体基因组，发现它与现存大熊猫拥有不同的线粒体谱系，两者母系祖先的分离时间可追溯到２２．７万年至１４．４万年前，远早于现存大熊猫最直接母系共同祖先的生存年代，即９．４万年至５．５万年前。

研究由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员付巧妹及其团队主导，团队成员于２０１４年从中国广西大石围天坑群慈竹坨洞发现这一古大熊猫化石。

研究人员将慈竹坨洞大熊猫个体的线粒体基因组与１３８个现存熊科个体和３１个古代熊科个体的线粒体基因组进行比较分析，发现相对其他熊类而言，慈竹坨这一古大熊猫与现存大熊猫的遗传关系最为接近，但属于不同的线粒体谱系，在线粒体编码区之间有１８个氨基酸序列变化。

付巧妹说，这次测试的古大熊猫个体生存于“末次盛冰期”前后，是迄今进行基因测序的最古老的大熊猫，也是第一个完整测出的古大熊猫线粒体基因组。

研究人员说，在中国南方炎热潮湿的气候条件下，ＤＮＡ保存比较困难，因而对数万年前样本的基因重建举步维艰。研究团队开发出古ＤＮＡ捕获技术，使骨骼材料中极其微量的ＤＮＡ得以富集。

中科院官网发布的消息中说，对古大熊猫化石的线粒体基因测序表明，人们获取古大熊猫的核ＤＮＡ指日可待，对准确研究大熊猫进化历史起到重要的作用。（记者 周舟）

(责编：温庆(实习生)、樊海旭)