柬埔寨中资电力项目积极履行社会责任

额勒赛下游水电站资料图。图片由额勒赛下游水电项目公司提供 新华网发

柬埔寨中国商会电力企业协会（以下简称“电力协会”）18日向新华网记者表示，近十年来，在柬各中资电力企业为柬埔寨的发展提供了优质、清洁的电力能源，有效缓解了柬国内供电紧张的压力。同时以绿色、开放、共享的理念积极履行社会责任，保护环境、创造就业、支持当地教育交通等民生事业，不断助力柬埔寨经济社会发展，改善当地老百姓的生活水平。

电力协会近日发布的《2017年柬埔寨中资电力企业简报》显示，截至2017年底，中资在柬已投产6个项目共10座水电站、一座火电站，装机总量1433兆瓦，占柬国内常规电源装机总量的76.9%。

额勒赛下游水电项目（柬埔寨）有限公司副总经理朱新元对记者说，额勒赛项目从建设期开始就严格践行“绿色华电”的理念，坚持工程建设与环境保护并重，加强野生动物保护，及时恢复植被，不仅建设花园营区的“面子”，还在努力打造“三废”无害化处理的“里子”。

朱新元说，针对营地内废水、废弃物、废气排放问题，从制度、措施、意识三方面加以保障。通过制定严格的制度、规范，形成完整的环保管理体系，约束不良行为；完善相关配套废水、废弃物和废气的处理设施；加强环保知识宣传，使广大员工树立较强的环保意识，从而使环境保护逐渐成为一种自觉行为。

“推进环保，不在大小，首先要转变理念，人人参与。哪些可回收利用？哪些需要集中处理？我们在营地建起垃圾分类系统。我们购置了地埋式玻璃钢沼气罐集中处理餐厨垃圾，沼液沼渣还可以作为绿化植物的有机肥。废旧电池、墨盒、电脑部件等办公废弃物，收集之后定期送到戈公省会的回收站。”朱新元说，“一开始连当地员工都不理解为什么公司要花钱把办公垃圾送到30多公里外的市场回收。但是，我们一直在这样做。30年的BOT项目，运营期结束了移交给柬方的时候，我们希望移交一个环保的‘绿色’营地，而不是周围埋满了垃圾。”

绿色发展是在柬中资电力公司的共识。位于柬埔寨北部上丁省的桑河二级水电站，项目公司投入约1000万元人民币，在电站右岸增加鱼道工程建设，保护洄游路径经过电站的鱼类生存繁衍，有效降低了工程建设对水生生物的影响。贡布省的甘再水电站则通过积极投放鱼苗、植树、水质监测等方式保护所在地生态环境。

额勒赛下游水电站资料图。图片由额勒赛下游水电项目公司提供 新华网发

为了让柬埔寨老百姓了解中国项目、中国技术、中国理念，额勒赛下游水电站项目公司已经连续2年举行了公众开放日活动。朱新元说，“每次开放日活动都很受柬埔寨人的欢迎。我们邀请当地官员、学生、居民和记者代表走进厂房、大坝和营区。让柬埔寨人民对水电发展原理、发展优势和我们的生产运营情况以及管理理念有更直观、更清晰的认识。”

在创造经济效益的同时，中资电力企业还通过修路架桥、捐资助学等方式共享发展成果，积极回馈当地社会，融入并推动当地发展。

甘再水电站项目公司向当地捐赠了交通桥2座，修建道路40多公里。额勒赛下游水电项目公司为当地建设了3座长度超100米的大桥，修建了45公里道路。位于西哈努克省的鄂尔多斯鸿骏电力有限公司从2011年开始招聘180名柬埔寨学生到中国东北电力大学留学培训2年。斯登沃代水电站项目公司定期定点向当地中小学捐赠文体用品改善教学设施。

电力协会称，中国投资的电力项目不仅帮助柬埔寨节能减排、减少温室气体排放，还降低了当地用电成本，为增强工业竞争力、改善人民生活作出了贡献。（记者 毛鹏飞）

(责编：温庆(实习生)、樊海旭)