世界难民日：愿世界无难民

有这么一群人，不知该如何主宰自己的命运

有这么一群人，希望世界倾听他们的故事

有这么一群人，也很想拥有自己的梦想家园

他们的身份是难民

因战乱、贫困被迫离开自己的家园

但仍希望被世界温柔以待

于是，有了这样一个特别的日子

令他们倍受国际社会的关注

2017年1月12日，希腊斯卡拉马加斯难民营，小女孩紧盯着记者的镜头。（新华社发）

一个日子：为了那些无处安放的生命

6月20日，是联合国确定的世界难民日。

这是一个关乎一群人命运的日子，也是一个与家园、希望、尊重、责任密切相关的日子。

在1950年成立的联合国难民署和1951年出台的《联合国难民公约》的共同作用下，世界难民保障体系得以建立，并逐步完善。

从2001年第一个“世界难民日”至今，国际社会对难民问题的关注度越来越高，世界各国也在积极通过国际合作，保证难民的基本权利，解决难民地位问题……

然而，一组组数据仍是那么刺眼、令人触目惊心：

——据经济合作与发展组织发展中心发布的《2017年全球发展展望报告》显示，全球50%以上的难民来自叙利亚、阿富汗、索马里等3个战乱频仍的国家。

——联合国难民署2017年6月发布的一份报告称，全球范围内的战争、暴力和迫害，致使被迫流离失所者的人数达到历史新高。截至2016年年底，全球范围内共有6560万人被迫流离失所，较2015年增加约30万人。这一总数意味着全球有一个数量庞大的群体需要得到保护。

这些数字背后，代表的是每一个生命，以及那些生命背后的故事，更是对这世界发出的“家园泣离别，何处是乐土”的时代追问。

一堆难题：一半是海水，一半是火焰

当下，难民问题依然是国际社会需要面对的一大难题，不仅众口难调，而且还衍生出了更多新的难题。对此，一些国家呼吁承担责任，但部分国家却拒绝“开门”，有人“甩锅”，有人投机，有人哀叹……

据德国媒体6月17日报道，一直承担难民安置“大头”的德国总理默克尔希望与希腊、意大利和奥地利协调立场，为欧洲移民潮寻找出路，并主张欧盟内部协调移民政策，在欧盟层面达成并执行相关协议。但对此，就连德国本国内部也有完全不同的声音。

鉴于2015年欧洲爆发难民危机以来，迄今已有近100多万难民涌入德国。期间，德国出现了一系列与难民有关的恐怖袭击事件，以及难民腐败案，导致德国民众强烈的反移民情绪，进而使对难民持宽容政策的默克尔甚至陷入了执政危机。

6月11日，为避免人道主义灾难发生，西班牙政府宣布接纳一艘载有600多人的难民救援船。这艘救援船此前曾先后遭到意大利和马耳他政府明确拒绝，不得入港。因此次难民接收问题，意大利与马耳他还打起了“口水战”，法国与意大利甚至因此“掐架”，闹得不亦乐乎。

更有甚者，据荷兰外交部6月7日披露，来自利比亚和厄立特里亚的6名男子，被指贩卖来自非洲等地的难民和非法移民，而被联合国列入制裁名单。该项制裁动议由荷兰发起，并获得了法、德、英、美等国的支持。

一份联合国相关文件说，这类贩卖难民的行径“已经达到一个前所未有的规模和严重程度”，造成了成千上万无辜者伤亡，而武装团伙却赚得巨额“黑心钱”。

一场考验：办法总比问题多

近年来，大量非洲和中东地区民众为躲避战乱或贫困涌向欧洲，偷渡潮、难民潮规模空前，这些不断考验着国际体系的承受力。同时，难民犯罪事件频发，一名在德国寻求庇护的伊拉克难民涉嫌强奸并杀害一名14岁的德国女孩，多名恐怖分子借难民身份混入欧洲，以及发生在欧洲国家中的种种恶性难民犯罪事件，已经并仍在不断袭扰着欧洲社会。

所有这些，在直接挑战欧盟难民政策的同时，也在不断考验欧洲民众的容忍度，并对欧盟“仁慈”的难民政策产生质疑，也使所有欧盟成员国无一例外地卷入一场有关难民危机和移民政策的空前大论战。

据法新社6月13日报道，默克尔认为，移民政策是关系到欧洲未来的“决定性考验”，目前欧洲正经历各国希望关闭边境的严重危机。

6月15日，法国总统马克龙在巴黎明确表示，近年来欧洲在应对难民问题上缺乏团结和效率，这是欧洲亟待解决的一个严肃问题。

意大利总理孔特也指出，为了避免难民突发事件的再度发生，欧盟很有必要对《都柏林条约》加以调整，制定出一个公平合理的难民解决方案，让欧盟成员国共同承担解决难民问题的责任和义务。

频频发生的难民事件，也使欧盟委员会不得不重新考量和修改欧洲的难民政策。近日，欧盟对难民政策作出了一定程度的微调，新政规定，凡在欧盟成员国递交避难申请的难民，须接受所在国的语言培训。递交避难申请6至9个月后，应主动参加社会劳动自食其力，并享有医疗等社会福利待遇。

“世界难民日”的最终目标和终极关怀是：让世界不再有难民。这正如联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯所言，“产生难民的根本问题是战争和仇恨，而不是逃离家园的人们；难民是恐怖主义的首要受害者。”

（王一诺 文字综合：新华网、央视网、环球时报、中新网等）

(责编：温庆(实习生)、樊海旭)