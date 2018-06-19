联合国安理会欢迎阿富汗政府延长与塔利班的临时停火

联合国安理会１８日发表媒体声明，欢迎阿富汗政府延长与阿富汗塔利班武装的单方面临时停火。

声明说，安理会对塔利班拒绝延长此前宣布的部分停火表示“强烈失望”，呼吁塔利班将停火期与政府宣布的停火时长一致，再次要求塔利班接受政府今年２月提出的双方无条件直接和谈的提议。

安理会重申由政府主导的包容性和平进程对于阿富汗长期繁荣和稳定的重要性，对政府为此作出的努力表示支持。

阿富汗政府７日宣布，从６月１２日开始与塔利班停火一周左右，停火对象不包括极端组织“伊斯兰国”和“基地”组织。塔利班也于９日宣布，开斋节期间与阿富汗政府军停火３天。

阿富汗政府在临时停火结束前再次宣布，将停火期延长１０天；但塔利班１７日表示不会延长３天的停火期。

阿富汗总统阿什拉夫·加尼曾于２月２８日在第二轮“喀布尔进程”会谈时表示，愿意在不设前提条件的情况下与塔利班举行和谈。塔利班３月１日发表声明，对政府的和谈呼声作出冷淡回应。（记者 尚绪谦）

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