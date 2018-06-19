土美军队开始联合巡防叙利亚曼比季地区

土耳其总统埃尔多安１８日证实，根据土耳其和美国达成的合作路线图，土美军队正在联合巡防叙利亚北部的曼比季地区。

埃尔多安说：“我们正在曼比季地区清除恐怖分子，‘人民保护部队’正在离开这一区域，我们通过外交手段取得了进展。土美双方达成的协议正在一步步得到执行。”

土耳其武装力量总参谋部当天发表声明说，土美两军联合巡防在曼比季和土耳其军队实施“幼发拉底盾牌”行动的杰拉卜卢斯地区之间展开。

曼比季地区靠近土耳其边境，由美军支持的叙反政府武装“叙利亚民主军”控制。该武装力量主要由库尔德武装“人民保护部队”领导。土耳其认为“人民保护部队”是被土政府列为恐怖组织的库尔德工人党在叙利亚的分支。

土耳其外长恰武什奥卢与美国国务卿蓬佩奥６月４日在华盛顿签署关于叙利亚北部曼比季安全稳定问题的合作路线图。据报道，这份路线图对“人民保护部队”撤军及其后的政治安排制定了“三步走”计划。（记者 施春 秦彦洋）

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