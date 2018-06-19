记者手记：在联合国总部赶大集

逛集市、尝美食，到联合国纽约总部赶大集。今年中国传统节日端午节巧遇联合国国际巴扎义卖。

１８日上午１０点，联合国游客入口处的广场和一楼大厅内摆摊设点，几十个联合国会员国代表团带来了具有本国特色的工艺品和传统美食。

在中国常驻联合国代表团的工艺品展位上，唐装、瓷器、茶具、大熊猫毛绒玩具等具有中国特色的义卖品引人注目，食品摊位上的宫保鸡丁、煎饺、春卷、南瓜饼等中式美食大受欢迎。

中国展位前人头攒动，顾客络绎不绝。正式开市不到一个小时，一款集温度表、湿度表、小闹钟于一身的电子表和一款小手提包就被抢购。中国食品摊位上，工作人员则打电话请同事紧急加送宫保鸡丁和扬州炒饭。

中国常驻联合国代表马朝旭大使及夫人在开市前来到现场查看中国摊位。马朝旭鼓励大家多参加类似的联合国活动，多准备外国朋友喜欢的宫保鸡丁、扬州炒饭等，如果方便再带些粽子来，让外国朋友在联合国也过过中国的端午节。

除了中国摊位，来自非洲、拉美、欧洲、亚洲及太平洋岛国的美食、葡萄酒和小商品也是琳琅满目。

一名菲律宾中年女性相中了一款时尚的中国刺绣鸭舌帽，端详很久之后还是决定买下。一名来自山东的小伙子从中东摊位买了一个牛皮酒壶，并高兴地向朋友展示。朋友打趣说：“这个好，有收藏价值，它就是典型的‘酒囊饭袋’里说的‘酒囊’！”人群里爆发出一阵笑声。

本次联合国国际巴扎义卖由联合国妇女俱乐部、联合国妇女协会和联合国非洲母亲协会等团体发起和主办。作为一年一度的公益活动，巴扎义卖的所有收入将用于帮助世界各地流离失所的妇女和儿童。（记者 马建国）

(责编：温庆(实习生)、樊海旭)