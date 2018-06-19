白俄罗斯青少年积极参加中国文化体验夏令营

为期１０天的中国文化体验夏令营１８日在明斯克国家青少年宫落幕，数百名白俄罗斯中小学师生在活动期间从不同角度直观深入地了解了中国文化。

来自中国的扎染、蜡染、汝瓷、傩面画、汉画拓片等２０多种中国非遗文创产品当天在青少年宫展出，来自中国的非遗传承人还在现场向观众展示了部分产品的制作技艺。

由于当天恰逢中国端午节，组织方在展览互动区还特意准备了端午节五彩绳和香包等特色文创产品。

一名叫玛莎的学生告诉记者，她之前对中国的了解并不多，这一夏令营使她有机会接触中国文化，参与各种中国文化体验活动令她印象深刻。

中国文化体验夏令营由中国驻白俄罗斯大使馆、明斯克市教育委员会主办，明斯克中国文化中心和明斯克国家青少年宫承办。

据使馆文化处一秘张宏伟介绍，明斯克国家青少年宫在夏令营期间还举办了中国戏曲演示和教学活动，以昆曲、京剧、评剧等中国传统戏曲公开课和演出的形式向当地师生介绍中国传统戏曲艺术。此外，当地青少年还通过不同题材的展览深入了解中国文化。

他说，当地青少年积极参加中国文化体验夏令营对于促进中白两国文化交流、增进两国人民之间的友谊具有重要意义。（记者 魏忠杰 李佳）

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