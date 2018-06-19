德国连续多年成为中国投资热土

在德国举办的诸多知名展会成为中国企业投资德国的桥梁。图为2018年5月在慕尼黑举办的国际环保博览会现场。牛瑞飞摄

近日，德国联邦外贸与投资署公布的2017年外国投资在德国报告显示，中国成为在德国投资项目数量第二大国，项目数量达218个。近五年来，中国在德国的投资数量一直处于前三名的好位置。中国是德国最重要的外国投资来源国之一。根据德国央行最新统计，截至2016年，中国企业在德国的累积投资金额已近达42亿欧元。这些数据显示了中国企业一如既往地对德国投资地的信赖。德国已经成为了最受中国企业青睐的海外投资国之一。

德国联邦外贸与投资署总经理罗伯特·赫尔曼告诉记者表示，随着中国经济的不断发展，中国企业需要不断开拓新的国际市场，德国是欧洲内部最大的市场，一旦进入德国市场，就可以很快进入朝气蓬勃的东欧市场和发展良好的西欧市场。其次，“德国制造”的品牌效应也是一个很重要的原因。德国市场标准高，中国企业可以利用“德国制造”品牌，证明其高质量的产品，赢得国际声誉。再次，德国是一个高科技的投资地。中国企业欣赏德国的现代技术、高素质的员工、一流的基础设施以及优秀的研发环境。中国企业去年在制造和研发领域投资增长，就充分证明了这一优势。

充满冒险精神的德国人在创新方面也大有优势。牛瑞飞摄

他认为，总体来说，中国企业通过投资德国开拓国际市场、重新定位自己的品牌并提升了产品的含金量。与此同时，德国也从中国企业的投资中获益：中国投资者在这里创造了就业岗位，繁荣了德国经济。去年中国企业投资的218个项目中，预计会创造出2600个工作岗位。

德国工人的技术能力全球知名。牛瑞飞摄

德国极具优势的投资环境让中国企业家欣赏不已，国机智骏汽车有限公司欧洲研发中心副总经理田华伟认为，德国是一个具有吸引力的投资目的国。首先，德国具有高水平的核心科研能力，有助于中国企业提升自身产品的科技含量；其次，在德国发展的世界著名企业云集，人才聚集度高；此外，德国的生活质量高，环境优美也是吸引中国投资的因素之一。

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