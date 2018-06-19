积极寻求创新性解决方案 2018中国全球智库创新年会落幕

人民网北京6月19日电 “2018中国全球智库创新年会”17日在京隆重举办。本届年会由“一带一路”智库合作联盟作为指导单位，全球化智库(CCG)、美国宾夕法尼亚大学智库项目(TTCSP)主办，上海社会科学院智库研究中心、南京大学智库研究与评价中心协办，是CCG举办的第三届全球智库创新论坛。本届年会以“分化、加速的全球化时代与智库创新”为主题，国家部委领导、国际顶尖智库负责人、外国驻中国大使等近50位研讨嘉宾发言，来自10多个国家和国际组织、100余家智库的200余位智库代表出席，围绕当今智库面临的最紧迫问题展开思想碰撞，并积极探索寻求前瞻性、创新性的解决方案。

聚焦智库使命与担当的全球智库创新论坛

开幕式由全球化智库（CCG）理事长王辉耀担任主持，美国宾夕法尼亚大学智库项目主任James G. McGann致辞，中共中央对外联络部副部长郭业洲，国务院发展研究中心副主任隆国强，国务院参事室办公室副主任唐华东作主旨演讲。

中共中央对外联络部副部长郭业洲指出，全球化正在向纵深发展，各国之间的联系从未像今天这样紧密，世界经济发展潜力从未像今天这样巨大，各国人民对美好生活的向往也从未像今天这样强烈。但同时，经济全球化的负面影响正在显现，发展不平衡、不协调、不可持续的问题更加突出，开放型世界经济和多边贸易体制受到巨大冲击。习近平总书记为此做出准确的历史判断--我们正面临“百年未有之大变局”。郭业洲表示，智库作为现代国家治理体系的重要组成部分，在新时代，要做全球化健康发展的引领者、世界和平的维护者、新工业革命的推动者和文明交流互鉴的实践者，在变局中登高望远，在乱象中披荆斩棘，为人类走向更美好的未来贡献智慧。

国务院发展研究中心副主任隆国强表示，全球智库创新年会为全球智库界同仁搭建了一个非常高端、有效的沟通平台。美国一系列贸易政策的调整对全球化进程会产生非常深远的影响，本次年会以分化、加速的全球化作为主题非常具有现实意义和深远的历史意义。就影响全球化未来走势的因素方面，他强调了智库至少有三个维度需要关注，第一是技术进步，第二是全球治理制度，第三是全球经济格局加速变动下的大国博弈。端午节之际，他表示，屈原“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”的追求真理的精神，恰恰是智库人最需要的本色，智库要用忧国忧民的情怀和精神为全人类出谋划策。

国务院参事室办公室副主任唐华东就智库创新建设发展分享了宝贵建议。首先，智库的建设发展要有责任感、使命感，还要有人文的情怀担当。其次，慢慢推进智库的研究理念和方式方法创新，处理好战略与热点、深度与宏观、资金多元与研究客观、原创与集成、传统领域与跨学科综合研究等诸多方面的矛盾。再次，发挥智库的评价作用，通过更多注重综合性和实际效果来促进整个智库创新发展。最后，继续智库的平台再造。他表示，年会即是推进智库创新的平台，相信通过向社会宣介和传播智库研究，智库未来会进一步推动国际社会形成共识，推动世界的和平稳定发展。

全球化智库（CCG）理事长王辉耀表示，当国际关系处在新机遇与新挑战的时代，同时中国也处在智库不断创新发展的新阶段，来自世界各地的智库界人士汇聚一堂、展开深度交流非常有意义。他非常感谢来自不同地域、不同领域的领袖和专家的多元观点，能让今年全球智库创新年会“分化、加速的全球化时代与智库创新”的主题有机会得到更充分、更深化的讨论。希望通过探讨全球智库创新经验，让彼此在学习中取长补短，共同应对全球化时代的挑战，更好发挥智库的建言献策和社会影响力。

美国宾夕法尼亚大学智库项目主任James G. McGann在致辞中表示，今年的论坛召开得恰逢其时，对中美关系而言也是关键时期。更为重要的是，这次年会标志着中美之间一次非常重要的合作，尤其是标志着美国宾夕法尼亚大学智库研究项目（TTCSP）与全球化智库之间的重要合作。麦甘博士表示，这次会议对于不同智库及世界各国的参与者来说都是重要的交流机会，当今对技术的颠覆性创新以及科技本质的思考十分必要，信息流动和政策变动是智库正面临着的挑战。现在需要利用互联网和社交媒体采取行动，共同应对新的全球性的挑战。

共探分化、加速的全球化时代与智库创新

开幕式后，与会研讨嘉宾展开进一步思想激荡。论坛一“全球化新时代的智库创新”在美国宾夕法尼亚大学智库项目主任James G. McGann主持下正式开始。研讨嘉宾波兰华沙考明斯基大学全球化经济研究中心主任、波兰前副总理Grzegorz W. Kolodko，美国传统基金会国际经贸研究中心主任、美国驻联合国原大使Terry Miller，美国哈德逊研究所中国战略中心主任Michael Pillsburry（白邦瑞），美国百人会会长Frank Wu，美国约翰霍普金斯大学赖肖尔东亚研究中心主任Kent Calder，英国皇家国际事务研究所亚洲项目高级研究员Tim Summers (夏添恩）就全球“政策海啸”冲击下智库如何进行前瞻性的预判和专业的解读，当贸易保护主义升级、政策不确定性和地缘政治风险居高不下，智库如何提出创新性的解决方案来应对日益复杂的研究议题等展开讨论，并就全球化对智库机构自身带来的挑战和机遇的新时代中，智库如何改变传统思考、运营和传播方式，更好发挥智库在本国和全球治理以及二轨外交中所扮演的角色提出建议。

“全球化时代中国与国际智库的合作与创新”是论坛二聚焦的主题，全球化智库（CCG）理事长王辉耀主持了本场论坛。在动荡的全球化时代，保持信息畅通与国际视野尤为重要，全球化同时为思想产品提供了传播需求和技术支持。在此背景下，中联部当代世界研究中心主任、“一带一路”国际智库合作联盟理事会秘书长金鑫，中国太平洋经济合作全国委员会主席苏格，新加坡南洋理工大学社会科学学院院长、“一带一路”研究中心主任刘宏，国家开发银行研究院副院长黄子恒，北京大学国际战略研究院副院长关贵海，经济学人大中华区总裁刘倩，加拿大国际发展研究中心智库项目主管Andrew Hurst围绕中国如何拥抱新技术，加强与国外顶尖智库的国际合作与创新，智库间的合作在哪些方面还有待加强，中国智库近些年不断“走出去”时如何进一步加强议题设置能力，更好向世界介绍最新研究成果，并在世界范围内传递和解读中国声音，全球智库网络能否由概念变现实，为国际合作与创新发展赋能等问题从理论到案例进行了思想碰撞。

国际顶尖智库都在进行高瞻远瞩的智力投资，不断扩大各自的人才“蓄水池”。论坛三着重探讨了“新时代的智库人才发展”，全球化智库（CCG）副主任兼秘书长苗绿为本场主持。研讨嘉宾清华大学苏世民书院常务副院长潘庆中，国研智库总裁张诗雨，《光明日报》智库研究与发布中心副主任、智库版主编王斯敏,南京大学中国智库研究与评价中心副主任、首席专家李刚，中国人民大学国家发展与战略研究院副院长王莉丽，荷兰莱顿大学区域研究院教授Frank Pieke针对智库如何抓住人才流动机遇打造国际化的人才队伍，智库如何培养领军人才以保证智库研究水准和激励员工积极性和创造力等充分交流，并对国际智库施行的推动政府与智库双向人才流动的“旋转门”机制进行分析，就中国如何打造智库人才的“旋转门”，以最大效用地发挥人才优势和政策影响力表达了真知灼见。

信息和科技革命对全球经济社会发展产生了颠覆性的影响，论坛四直击“未来已来--应对颠覆性科技的智库策略”主题展开探讨，全球化智库（CCG）执行秘书长李卫锋主持会议。华中科技大学国家治理研究院院长欧阳康，中国国际经济交流中心副总经济师徐洪才，麦肯锡全球研究院中国副院长Jeongmin Seong，中国人民大学新闻学院特聘教授、国家发展与战略研究院研究员贾文山，上海社会科学院智库研究中心副主任李凌，团结香港基金会政策高级经理Angela Mo等研讨嘉宾探讨了颠覆性技术的核心、实质及其影响，大数据时代里有哪些技术或平台可为智库所用，智库又该把握哪些机遇因时制宜地创新发展模式和策略，并分享了智库如何学会与快节奏的数字时代同频共振，成为科技的驾驭者而非淘汰者。

随后，论坛五以“中国和亚洲智库的崛起”为主题举办大圆桌研讨，美国宾夕法尼亚大学智库项目主任James G. McGann和全球化智库（CCG）理事长王辉耀共同主持。近十余年来，美国及欧洲的新兴智库增长率正逐步下降，而亚洲的智库正极其快速地增长，关注到这一全球智库现象，美国传统基金会国际经贸研究中心主任、美国驻联合国原大使Terry Miller，美国哈德逊研究所中国战略中心主任Michael Pillsburry（白邦瑞），英国东亚委员会秘书长，CCG国际专家委员会主任Alistair Michie，美国百人会会长Frank Wu（吴华扬），荷兰莱顿大学区域研究院教授Frank Pieke, 海南中金鹰和平发展基金会执行理事长、三亚市原副市长李柏青，美国中国协会会长李叶青，北京大学国际政治经济研究中心主任王勇，中国教育学会副秘书长高书国，对外经贸大学WTO研究院院长屠新泉，原中央编译局科研处处长，中央党史和文献研究院刘敏茹,中国人民对外友好协会欧亚部主任沈昕，国家发改委宏观经济管理专家委员会秘书长、中国现代经济研究院执行院长易昌良，商务部国际贸易经济合作研究院服务贸易研究所所长李俊，中国社会科学评价研究院机构与智库评价研究室负责人胡薇，中国改革试点探索与评估协同创新中心主任黄伟，中国管理科学学会副会长兼秘书长张晓东等研讨嘉宾紧紧围绕亚洲智库何以崛起，智库在国际化发展中如何注重本土化且为政府提供专业的政策建议，亚洲智库能为亚洲命运共同体建设扮演什么角色等议题进行讨论，并针对改革开放四十年来如何加强关于开放性的研究，中国智库如何突破发展格局，国家高端智库的特点、形态与作用有何借鉴，以及民间智库如何更好发挥作用等提出针对性、建设性的建议。

加强“软”基础设施，打造全球智库网络

美国宾夕法尼亚大学智库项目主任James G. McGann和全球化智库（CCG）理事长王辉耀作闭幕总结发言。McGann博士呼吁智库间需要建设更有意义的、可持续的智库国际交流和合作伙伴关系。王辉耀博士重申了智库建设之于中国“软”基础设施建设的重要意义，表示在全球化时代期待智库通过创新能够对加强全球治理，建立一个持久、稳定、繁荣、和平的世界发挥更大作用。

“中国全球智库创新年会”是CCG发起的旨在关注全球智库行业发展创新新趋势，促进全球智库与中国特色新型智库间交流合作，更好承担当代智库历史使命的全球智库论坛，至2018年已连续成功举办三届。去年有来自全球20多个国家70余家智库逾200名海内外战略、经济、商业领域的研究机构和团体代表参与。本届年会进一步凝聚了全球智库共识，已形成国际会议品牌。

(责编：贾文婷、杨牧)