中国女孩宋歌当选为2018年福布斯青年领袖 

当选为美国《福布斯》杂志“2018亚洲30位30岁以下精英榜”青年领袖的中国女孩宋歌。新华网发 高驰摄

新华网洛杉矶6月19日电（刘林）中国女孩宋歌日前当选为美国《福布斯》杂志“2018亚洲30位30岁以下精英榜”的青年领袖，同时当选的还有日本运动员羽生结弦、韩国歌手组合BTS等。《福布斯》称宋歌（英文名Emily Song）是“美国和中国娱乐市场相结合的最佳希望。”

据《福布斯》杂志介绍，今年当选的600名青年领袖是从全球各地推选的4000名候选人产生的。福布斯有关宋歌的介绍显示了美国娱乐界对进军中国市场的渴望：宋歌在中国天津长大，曾做过中央电视台的节目主持人。先后在斯坦福大学、哈佛商学院学习。目前她正在筹集1.5亿美元资金，推动中美影视合作。

宋歌就职于美国创新精英文化经纪公司，该公司总部在美国加州洛杉矶，被认为是业界顶级公司，代理汤姆克鲁斯、贾斯汀·比伯、小甜甜布兰妮等多位明星。

宋歌在脸书工作期间，帮助该公司的聊天平台软件Messenger增加诸多新的功能, Messenger的月活跃用户从5亿增至6亿。

早在中学时代，宋歌就在中央电视台少儿频道担任主持人。大学期间，她先后采访过美国前总统比尔·克林顿、商界名人沃伦·巴菲特等。她曾多次主持大规模的社交媒体直播活动。宋歌最大的成绩还来自于中美娱乐业合作与交流。

宋歌说，“共同投资可以把好莱坞的经验、资源和对中国市场的了解完美地结合起来，实现共赢。” 在过去10多年间，美国创新艺人经纪公司深度参与了几乎所有主要的中美合作电影，并为超过75部中文电影进行了组盘、销售和融资。

宋歌的目标是确保好莱坞与北京的联系更紧密。她说，“文化是不同民族、不同国家的人们相互了解的最佳方式。我希望能够通过我在文化体育行业的工作，向美国展示一个我所热爱的中国，而文化体育往往是寻求共性和理解的最佳途径 。”

作为NBA球星德威恩·韦德经纪人团队中唯一的中国人，宋歌说，希望有更多的美国运动员前往中国，让中国的球迷更加了解他们。同时，也希望更多的中国运动员、演员、编剧、导演能够走向世界。

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