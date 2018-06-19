华裔亿万富豪买下《洛杉矶时报》 宣称要对抗“假新闻”

人民网讯 综合美国华文媒体报道，从南非移民到美国加州的华裔亿万富翁黄馨祥（Patrick Soon-Shiong）17日收购了具有悠久历史的《洛杉矶时报》和《圣迭戈联合论坛报》，宣称要对抗“假新闻”。

黄馨祥17日在这两家报纸上发表了声明，向读者承诺对抗“假新闻”并坚持独立的新闻报道。他在声明中说：“我相信，“假新闻”是当今时代的癌症，而社交媒体是癌症转移的工具，像《联合论坛报》和《洛杉矶时报》这样的媒体机构比以往要发挥更加重要的作用。”

收购上述两家报纸之后，黄鑫祥将成为加州新闻集团执行董事长。此外，他还拥有洛杉矶棒球队湖人队4.5%的股份。

黄馨祥出生在南非的一个华人家庭，他的父母是在二战时期从中国逃到南非的。黄馨祥曾就读于南非金山大学（University of the Witwatersran）医学院和加拿大不列颠哥伦比亚大学。他曾创建过两个生物医药公司，移居美国后以75亿美元的价格出售了这两家公司。黄馨祥一生从事癌症研究，公司出售所得也用于这方面的慈善事业。（老任）

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