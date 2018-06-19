震惊！调查估算日本130万人有吸食大麻经历 

日本国立精神神经医疗研究中心近日发布的全国调查结果显示，日本有吸食大麻经历者占1.4%，换算为15到64岁人口约为133.2万人。首次超越香蕉水等有机溶剂，在滥用药物中最多。

日本共同社6月18日报道称，日本从1995年开始每隔一年进行一次关于药物滥用的全国调查。此次调查时间为2017年9到10月，以15到64岁的5000人为对象散发了调查问卷，收到2899份有效回答。虽然以回答率结合人口比例等估算了有吸食经历者人数，但由于吸食经历是自主报告的，实际有吸食经历者可能更多。

调查结果显示，经历者比例中，使用有机溶剂的比上次调查减少0.4个百分点，位居第二。与上次持平的兴奋剂次之，为0.5%。

回答曾被劝诱吸食大麻者的比例较上次增加0.9个百分点，达2.9%，相当于兴奋剂和危险药物的3倍。20多岁、30多岁人群有超过3%称曾被劝诱。

10到30多岁人群中对于吸食大麻回答“少吸一点没关系”、“是个人自由”的比例为2.3到5.0%，大幅高于40到60多岁人群。负责调查的该中心精神保健研究所研究室长岛根卓也分析称：“大麻向年轻人群的扩散超乎想象，对这一代人的滥用蔓延令人担忧。”

按各地区来看，有吸食大麻经历者依次为关东地区1.9%和近畿地区1.6%，北陆地区(新潟、富山、石川、福井)及北九州地区(福冈、佐贺、长崎、大分)均为1.4%。（记者 屈腾飞）

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