联合国安理会发表声明谴责阿富汗恐怖袭击 

联合国安理会１８日发表媒体声明，用最强烈的言辞谴责近日发生在阿富汗东部楠格哈尔省的两次恐怖袭击。

声明说，必须将此类恐怖主义行径的实施者、组织者、资助者和支持者绳之以法。声明敦促所有国家按照国际法和安理会相关决议规定的义务，与阿富汗政府和其他有关方面积极合作。

安理会重申，任何形式的恐怖主义都是对国际和平与安全构成的最严重威胁，所有国家必须尽全力遏制恐怖主义活动。

１６日下午，一枚汽车炸弹在楠格哈尔省首府贾拉拉巴德郊区举行的庆祝阿政府和塔利班停火集会人群中发生爆炸，造成包括塔利班成员、阿富汗安全人员在内的２５人死亡、５４人受伤。极端组织“伊斯兰国”宣称制造了袭击。

１７日下午，楠格哈尔省省长办公室遭炸弹袭击，造成至少１５人死亡、４５人受伤。袭击针对当地政府官员与塔利班成员的会谈。目前，尚无任何组织或个人宣称制造了这起袭击。（记者尚绪谦）

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