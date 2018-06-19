房价飞涨工资不涨 日媒称日本四成单身家庭储蓄为零 

日媒称，日本央行实施的超级量化宽松已经进入到第6个年头。在股价和房地产价格不断上涨的同时，工资却迟迟不见上涨。

据《日本经济新闻》网站6月14日报道，“随时都能取现金，这种安心感很难得”，在大型安保公司上班的保安员中村纪久（化名，42岁）现在已经离不开“CYURICA”了。这是一种可以随时支付工资的服务。在发薪日之前也能在便利店的自动柜员机（ATM）上取出最高相当于应得工资70%的现金。中村纪久说：“有一次需要购买新干线车票参加亲戚葬礼，真的帮了大忙。”

“CYURICA的运营商HUMANTRUST于2017年开始这项服务。现在已有100家公司引入，用户达到11万人。该公司社长阪本昌之认为服务的使用量增加，“可能是因为没有储蓄的非正式员工在不断增加”。

报道称，日本央行实施的超级量化宽松已经进入到第6个年头。在股价和房地产价格不断上涨的同时，工资却迟迟不见上涨。这期间企业增加了非正式员工的雇用，以根据经济景气情况进行人员调整。非正式员工和正式员工的工资差距依旧很大。没有资产的阶层难以从货币宽松政策中受益。

报道称，根据日本一家机构的调查，2017年单身家庭的平均储蓄额为942万日元（约合54.64万元人民币）。和超级量化宽松实施前的2012年相比增加了242万日元，看起来似乎变得更加富裕。但如果按存款余额对所有单身家庭进行排序，处于中间位置的储蓄额只有32万日元（约合1.86万元人民币），与5年前的100万日元相比大幅减少。原因是零金融资产的家庭已经超过40%。

“1万日元的钞票标价1.3万日元”。因为在二手交易APP“Mercari”上以超过面额的价格销售现金，4名相关人员于2017年11月被逮捕。罪名是涉嫌放高利贷。

2018年4月，运营方Mercari原则上禁止在网上销售现金商品，但后来又出现了将纸币包装成其他形式销售的情况。一般是多重负债者等缺钱的人在购买。

另一方面，2018年2月在兵库县的垃圾处理场发现了总计1000万日元的大量现金。据警察厅透露，日本全国作为拾得物上缴的现金在2016年达到177亿日元，10年间增长了三成左右。

报道称，不小心把“压箱底存款”扔掉的情况也很多。遗物整理公司Oneslife社长上野贵子表示：“有时在鞋柜和冰箱等意想不到的地方会发现现金。”她指出：“老年人去银行很不容易，对金融机构破产有着很深的记忆，更愿意把现金留在手上。”

日本央行希望市场上有充沛的资金流动，推动经济景气。但结果却滞留在家庭内，对物价没有影响，甚至还会被扔掉。第一生命经济研究所的熊野英生推算“压箱底存款”达到47万亿日元。没有用处的现金不断膨胀，反映出日本的货币宽松政策未能直接推动物价上涨的现实。

(责编：温庆(实习生)、樊海旭)