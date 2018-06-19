特朗普坚称:美国不会成为"移民营"

在特朗普政府对移民实施的“零容忍”政策下，六周内有近2000名儿童在美国南部边境与父母或监护人被拆散。尽管这一消息引起轩然大波，特朗普依然坚持表示他不会允许美国成为一个“移民营”。

据英国广播公司(BBC)6月18日报道，特朗普当日在白宫表示，“美国不会成为一个‘移民营’，也不会成为“难民收容所”，绝不会!”他还说，“你们看看欧洲现在的情况，再看看其他地方。我们决不允许这个场面在美国上演，决不能在我眼皮底下上演。”

BBC称，特朗普此前表示欧洲国家在处理移民问题上犯了大错，收留了上百万移民，尤其批评了德国总理默克尔。

据此前媒体报道，特朗普政府对非法移民的打击力度空前。根据美国司法部长塞申斯今年4月初宣布的“零容忍”移民政策，无论是否拖家带口，所有非法入境美国的成年人都会被起诉。他们未被起诉的未成年子女不能和父母一起拘留，而是被关进收容所。

美国国土安全部近日发布的数据显示，政策实施后的6周里共有近2000个家庭被拆散。CNN称，针对非法移民被拘后如何与孩子团聚，目前尚无清晰流程，家长只能通过所谓热线电话寻找孩子的下落。

法新社18日报道称，联合国人权主席表示，将儿童与父母在美国边境分离的政策“不合情理”。民主党议员群起誓言要制止这种“恶意”的骨肉分离，连部分共和党议员也表态反对这项政策。美国有线电视新闻网(CNN)表示，该问题已变成特朗普面对的最难以预测的政治考验。【实习记者 左甜】

(责编：温庆(实习生)、樊海旭)