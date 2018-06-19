第七届“法国凡尔赛皇家越野跑”展示“美丽中国”

人民网巴黎6月18日电（记者 葛文博）第七届“法国凡尔赛皇家越野跑”17日在法国凡尔赛宫公园拉开帷幕。中国驻巴黎旅游办事处和国航巴黎营业部作为赛事官方合作伙伴，在现场举办“中国－欧盟旅游年”框架下的中国文化旅游推介活动，向法国民众介绍“美丽中国”。现场布置了长城背景照片墙、“美丽中国”和国航标识抵达拱门、“中欧旅游年”标识横幅，以及旅游办和国航联合宣传展台等。

中国驻法国大使馆文化处公参李少平出席活动并致辞。他对赛事举办表示祝贺，欢迎民众前往中国，亲眼看看，亲身体验中华传统文化魅力。

在联合展台前，中国文化旅游推介、儿童武术演出、传统舞狮表演、纪念品抽奖等节目穿插进行，吸引大批民众前来观看和参与。

当天，中国驻巴黎旅游办事处和国航巴黎营业部还共同组织200人的中国方阵，其统一穿着印有熊猫和国航标识的Ｔ恤，成为赛事中一道靓丽的风景线。

“法国凡尔赛皇家越野跑”是一项颇受欢迎的民间体育赛事，包括皇家跑、公主跑、骑士跑等适合各种年龄人群的趣味越野赛，每年吸引超过2万民众参与。

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