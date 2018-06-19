法国戴高乐基金会与中欧国际工商学院在巴黎签署教席合作协议

人民网巴黎6月13日电（记者 葛文博）13日，法国戴高乐基金会与中欧国际工商学院在巴黎荣军院签署“夏尔·戴高乐全球领导力”教席合作协议，来自法国各界200多位代表出席了签字仪式。

根据协议，双方将在通过引入戴高乐将军的理论与经验，就全球领导力的内涵、领袖人物的素质与能力的培养等进行教学研究。

法国前总理让—皮埃尔·拉法兰将担任该教席的首任教授，其将于每年７月初在中国和欧洲从事一周的讲学和学术研究。此外，来自法国政界、军界、商界、知识届的杰出代表也将作为“访问学者”参与此项目。

中国驻法国大使翟隽在协议签署仪式上说，“戴高乐全球领导力”教席的设立体现了中法两国在教育领域合作的创新与活力。

戴高乐基金会成立于1971年，中国领导人曾对戴高乐基金会为加强中法友好合作所作的贡献给予高度评价。中欧国际工商学院创办于1994年，是中国政府和欧盟合作创办的一所商学院。

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