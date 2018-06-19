外国使节在京过端午（事件新闻）

图为巴哈马驻华大使斯特林·宽特携家人参观非遗展览。

“包粽子很有趣”“北京糖人真是惟妙惟肖”“我也剪出了自己的作品，太棒了”……近日，由北京市文化局主办的2018年“驻华使节艺术沙龙”活动在北京市全国农业展览馆举行，来自西班牙、巴哈马、摩洛哥、哥斯达黎加等十多个国家的驻华使馆官员和留学生体验端午节特色民俗活动，并参观“大运河文化带非遗大展暨第四届京津冀非遗联展”，感受中华文化魅力。

特色民俗精彩纷呈

“包粽子是一项奇妙的活动。对我来说，它有些难度，但十分有趣，值得一试。”来自尼日利亚的留学生王杰在工作人员引导下，小心翼翼地将粽叶铺展开，并把糯米均匀地放在上面。“这对我来说是一个全新的体验。来参加活动前，我一直以为粽子里面的糯米是事先煮熟的、成型的，这样只需要把它包起来就行了，比较容易操作。直到我动手体验才意识到，包粽子是要把一粒粒生糯米包裹在一起，先固定成型再煮熟。”王杰说。

斯里兰卡驻华大使馆二等秘书伊诺卡·维若森赫对记者说：“我刚刚体验了包粽子。它比较考验动手能力，但非常有趣。来之前我做了一些功课，了解到端午节是中国最古老的节日之一，有包粽子、赛龙舟、做香囊等传统习俗。除了端午节，中国还有春节、中秋节等传统节日，这些节日在世界范围内的知名度越来越高。”

“中国有句俗话叫‘没有金刚钻，不揽瓷器活’。今天我们来这里做香囊就是学做针线活儿。”来自卢旺达的留学生迪迪尔正在北京理工大学读计算机专业，能说一口较为流利的中文。他和同伴并排而坐，一针一线做起了香囊，像模像样。“我来北京3年，这是第一次参加端午节民俗活动。之所以选择尝试做香囊，是因为它既好看也有意义，通过穿针引线、放入艾叶等，就把一块布做成了祈求平安健康的香囊。”迪迪尔笑着对记者说，唯一要注意的就是别被针扎到。

“今天还有不少外国友人来体验剪纸。”活动现场，孙氏剪纸第四代传人孙春播说，剪纸技艺讲究由易到难、循序渐进。第一位过来体验的外国友人来自塔吉克斯坦驻华使馆，他开始觉得用剪刀在纸上剪刻花纹比较困难，但通过一步步折纸、裁剪，直到最后看到自己的作品，终于露出了惊喜、满意的笑容。小剪纸里藏着大世界，这正是剪纸技艺的魅力所在。

非遗技艺大开眼界

在农业展览馆1号馆和11号馆，“大运河文化带非遗大展暨第四届京津冀非遗联展”正在举行，吸引不少市民参观。该展览以“流动的文化”为主题，以大运河自南向北流向为展陈布置主线，展示浙江、江苏、安徽、山东、河南、河北、天津、北京8个省市与大运河相关的具有地域文化特色的非遗代表性项目。

“这个展览囊括了中国8个省市的精品文化项目，让人大开眼界。”巴哈马驻华大使斯特林·宽特对记者表示，特别是苏绣、北京刺绣技艺等，用一根小小的针就能创作出如此精美的艺术品，十分神奇，令人惊喜。“我今天带着家人一起来参观展览。别看小外孙今年只有4岁，但他很享受展览，尤其对杨柳青木版年画很感兴趣，乐在其中。或许，对他而言，这是一个全新的世界、难得的体验，各种不同类型的非遗项目在这里汇集，可能这些展品中的人物、动物、花草等造型比较有吸引力。”斯特林·宽特说。

“我认真地看了这里每一个非遗项目，忍不住为它们叫好！”伊诺卡·维若森赫毫不掩饰自己对参展非遗项目的喜爱之情，“其中有几个项目令我印象深刻，比如徽州三雕（木雕、石雕、砖雕），精美的纹理体现了中国手工艺人的高超技艺。另外，北京糖人也特别有趣，一个个造型惟妙惟肖。”她说。

“中国在传统文化的保护、传承与交流方面做得很好，值得其他国家学习。”伊诺卡·维若森赫认为，中国传统文化内容丰富、源远流长，传承数千年延续至今，很了不起。有些国家在文化传承过程中会放弃一些传统元素，但中国在这方面做得非常好，一方面积极保留传统内容，另一方面合理融入一些现代元素，各取所长、相得益彰，这值得包括斯里兰卡在内的其他国家借鉴学习。

推动文明交流互鉴

“此次非遗展览充分展示了大运河文化带8省市山水相连、民和年丰的传统文化魅力。”北京市文化局副局长庞微介绍说，北京市重点展示了花丝镶嵌、景泰蓝、京绣等国家级非遗项目。目前，北京市拥有11个人类非物质文化遗产代表作项目、126个国家级代表性项目以及102位国家级代表性传承人。这些珍贵的文化遗产是北京历史文化的重要组成部分，欢迎中外友人今后更多地了解、感受这座文化古都的魅力。

“端午节有祛病防疫、祝福安康的文化喻意。邀请外国友人参加此次艺术沙龙活动，就是希望他们亲身体验中国传统民俗，共同感受美好节日氛围。”北京市海外文化交流中心主任孙波对记者说，“驻华使节艺术沙龙”活动自2016年首次举办以来，连续3年邀请在京驻华使节、外国驻京文化机构代表及留学生等参加文化艺术交流活动，成为北京市外国使节文化艺术交流的品牌活动之一。

庞微认为，绚丽多姿的非物质文化遗产凝聚并延续着人类的智慧情感和价值观念，既是各国各民族优秀文化的生动载体，也是人类文化多样性和创造力的生动体现。今后，北京将与各国城市之间加强文化交流，深化共识合作，吸引更多人参与传统文化的传承和保护。

参加活动的外国友人表示，这次活动不仅是一次别开生面的传统节日聚会，更是一场非物质文化遗产盛宴。中国在尊重文化多样性的基础上，积极推动文明交流互鉴，取得良好效果。今后希望与北京市保持交流合作，让文化艺术继续成为传递友谊、传播文明的美好使者。（记者 赵鹏飞文/图）

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