海外中小企业服务机构设立

本报揭阳电 （记者贺林平）由国家工信部、德国工商大会和广东省政府等主办的第四届中德（欧）中小企业合作交流会日前在广东揭阳举行，会上成立了“中国中小企业中心（德国）”，成为我国在海外设立的首个中小企业服务机构。

本届交流会以“一带一路、共享发展”为主题，旨在推动与德国等欧洲国家中小企业与国内中小企业在管理、技术、设备、资本、人才等领域务实合作。交流会共吸引了111家（145人）外方企业、机构和130家（200人）国内企业参会，展开了237场面对面交流对接活动，签订了17个合作协议，还有一批项目正在持续对接推进中，有力地推动了揭阳对德（欧）合作的深入开展。

交流会上正式揭牌成立的“中国中小企业中心（德国）”按照“政府指导、市场主导、企业运作”的原则，由工信部中小企业发展促进中心授权揭阳中德金属集团管理运营，通过整合中德（欧）优质中小企业服务机构资源，为中国中小企业提供金融、投资、法律、财务、人力资源、知识产权等服务，降低中小企业海外投资风险和成本，同时为有意来华投资的德（欧）中小企业迈进中国市场提供渠道，吸引更多国外创新要素涌入中国市场。

据悉，中国是德国最重要的贸易伙伴之一，有超过5000家德国企业在中国落地生根。

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