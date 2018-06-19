藏医药巨著入选《世界记忆亚太地区名录》

本报拉萨6月18日电 （记者琼达卓嘎）记者从西藏自治区藏医院获悉：日前，藏医药巨著《四部医典》入选《世界记忆亚太地区名录》，进一步提升了藏医药学的知名度，为弘扬藏医药文化提供了国际化交流平台。

藏医院珍藏的《四部医典》有4种木刻版为扎塘版﹑达旦版﹑药王山版﹑甘丹平措林版及一部金汁手写版。其中，最早的木刻版刻制于1546年，史称“扎塘版”，字迹清晰，保存完好，没有破损，中间附有彩色手绘插图，4种木刻版《四部医典》是全世界目前保存最完好的版本，金汁手写版是存世的唯一一部金汁手抄医学文献。

《四部医典》又名《医方四续》（藏名《居悉》），相传是8世纪著名藏医学家宇妥·元丹贡布用了近20年时间编著而成，被誉为藏医药百科全书，先后被翻译成英、德、蒙古、日本、俄罗斯等多国文字，于2015年入选第四批《中国档案文献遗产名录》。

(责编：温庆(实习生)、杨牧)