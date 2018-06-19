赛场“意外”也精彩（绿茵走笔）

世界杯刚刚启幕，“意外”以及由此引发的话题还会长久延续。只是当“意外”发生之时，别让不实信息淹没它独有的魅力

世界杯小组赛全面开赛，这些天每天都有新的球队登场亮相。面对世界杯这个大舞台，老牌劲旅也会爆冷输球，新晋球队也能凯歌高奏。好在一切都刚刚开始，弥补缺憾、奋起直追也都还有不少机会。

赛场上的“意外”，原本就是世界杯送给球迷的“大礼包”。试想，如果比赛成绩可以准确预测，如果比赛过程失去悬念，那世界杯也就失去了应有魅力。本届世界杯看点颇多，其中自然少不了赛场“意外”的贡献。比如揭幕战俄罗斯队以5∶0大胜沙特阿拉伯队，比如梅西居然罚丢了点球，还比如德国队竟然以0∶1负于墨西哥队。

赛场上的“意外”，容易成为场外谈资，也在激发段子手的创作热情。对于梅西，人们更愿意把他当成完美球员的化身，自然不会“允许”他犯错误，更想不到他会罚丢点球；对于德国队，人们更愿意将其视作战无不胜的队伍，没有人想到这样的队伍居然会在世界杯首轮比赛中失利。

倒是球员和教练对自身有相对清醒的认识，罚丢点球之后梅西便说：“如果我打进点球，那就会改变比赛。我要为此承担全部责任，是我让球队失望了，但我们必须向前看。”而在德国队以0∶1负于墨西哥队之后，德国队主帅勒夫也坦言：“我们需要重新找回我们的优势，我很确信我们会在下场比赛给球迷一个答案。”

在世界杯赛场上，球队风格各不相同，球员状态也不可能整齐划一。此时一旦出现“意外”失利，切不可自怨自艾、患得患失，而要勇于承担责任、力争打好下一场。而对于普通公众而言，与其一味苛责、嘲笑别人的失误，莫不如调整心态、推己及人，让足球明星、失利强队有机会在下一次呈现更好的自己。毕竟，没有哪个球员、哪支球队永远不犯错误，而懂得为球员、球队纠错留出空间，同样不失为一种美德。

世界杯刚刚启幕，“意外”以及由此引发的话题还会长久延续。只是当“意外”发生之时，别让不实信息淹没“意外”独有的魅力，别让娱乐至上的心态扰乱足球盛宴主基调，当是世界杯之幸、亿万球迷之幸。（钟 文）

《 人民日报 》（ 2018年06月19日 15 版）

(责编：温庆(实习生)、杨牧)