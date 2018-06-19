“海创邦”带着中国方案走向世界

洛杉矶“吃货小分队”参加美食活动。

在德国连锁超市dm超市里的“易退税”标识。

蕾拉（右）特地来到杭州第一家“无现金夜市”——武林夜市走访，学习经验。

中国人“留洋”，在不同时代，有不同格局。

老一辈中国留学生创业，一般集中在餐饮、美容等行业，“刷盘子”几乎成为一代人的记忆。

相较之下，新一代中国留学生视野更开阔，技能更多元，在金融科技、互联网等新兴领域屡见其身影，养活自己，有时只需要一部手机。

如今，海外创业的留学生，相当一部分人在“中国经验”和“中国方案”上做文章。他们正在成为一代“海创邦”。今天让中国人生活更加便利和幸福的解决方案，正通过这群“海创邦”搭桥出海，不折不扣地走向世界、影响世界、造福世界。

变革

“中国经验”带来创业灵感

德国慕尼黑，位于市中心的玛丽恩广场游人如织。在一排排巍峨高耸的哥特式建筑群围绕下，德国“dm日化超市”颇受中国游客青睐。

超市门口，玻璃门上有一张绿色贴纸，用中文写着“易退税”。这张贴纸，已经贴在全德国200多家“dm日化超市”连锁店，也贴在了德国、西班牙、奥地利等国家其他品牌的2100多家店铺里。

“易退税”APP在欧洲开启了“互联网+退税”的潮流，其发起人是翟程远。

创业前，翟程远受过刺激。2014年，作为慕尼黑工业大学中国学联主席的翟程远，经常帮访问团在机场办退税。有一回，他填错了近20份税单，涂改过的税单全部作废。当时，距离飞机起飞只剩1个小时，返回市区重新开单不现实。结果，整个团的税金都打了水漂。

国内的生活经验告诉他，互联网正重新定义一切。翟程远说，欧洲的移动互联网应用领域相对狭窄，而在中国，几乎没有什么事不能在网上办理，一部手机就可以搞得定。启发随之而来：“线下退税的痛点可以线上打掉，‘互联网’和‘退税’的结合将改变整个退税行业。”

“我们和德国商家谈合作，一开始对方还犹豫，但现在，他们非常认可这套来自中国的‘电子退税’方案。”两年前，第一个与“易退税”达成合作的店家——慕尼黑日默瓦箱包店的老板，现在已经是“易退税”的投资人了。

翟程远感慨，移动互联网在中国的成功普及给了他创业的灵感，更给了他勇往直前的信心和底气。

同样获得灵感和底气的，还有德国亚琛工业大学“90后”留学生胡一帆。

“乐本”外卖订餐服务平台是胡一帆的创业成果，创业的点子来自逆向思考：“我身边有不少同学做代购，把德国的好东西带回国内，我就想，中国有什么好东西可以带到德国呢？”

这个“好东西”，正是飞速发展的移动互联网，是雨后春笋般兴起的互联网平台。

2015年起，中国传统餐饮搭上了移动互联网快车，线上外卖发展迅猛，“美团”、“饿了么”日渐风靡。而在欧洲，这一领域几乎是空白，送外卖的餐馆局限于披萨店等快餐店，送餐距离也受限制，这让他萌生了做一款欧洲版“美团”的想法。

“乐本”于2017年3月上线，目前已在德国11个主要城市开通了业务，入驻商家超过300家，覆盖了德国超过80%的华人。“无论是外卖配送服务、同城快递服务，还是和吃喝玩乐购物相关的商家活动信息服务，都是借鉴了国内的经验，同时适应欧洲本地需求。”胡一帆说，去年回家乡成都，发现火锅都能送到家了，不禁感叹，“回国不只是休假陪爸妈的，更是回来‘上课’长见识的！”

连接

搭上中国发展的“快车”

在国外，不少中国留学生创业并非从零起步，而是扮演牵线搭桥的角色，从中国移动互联网出发，为中国企业在海外布道，帮助当地企业搭上中国发展的“快车”。

尹伟从芬兰图尔库大学微电子系博士毕业后，用了四年时间，在当地创业公司“ePassi”里从实习生做到了CFO（首席财务官）。作为公司里唯一的中国高管，他向本报坦言，“在异国他乡获得职场尊重的密码，来自中国移动支付的全球竞争力”。

这家创业公司之所以能成为芬兰最大的电子钱包公司，离不开尹伟的牵线搭桥。2016年底，“ePassi”和支付宝在芬兰共同打造了“一部手机游芬兰”。无论是在三万英尺上往返“芬兰-中国”的7条芬兰航空航线，还是下了飞机打车，前往罗瓦涅米看圣诞老人和哈士奇，一路上，处处可见熟悉的“支付宝蓝”。

这一切给芬兰人做跨界金融打开了思路，甚至芬兰央行都有意通过尹伟向中国取经。

搭上中国发展“快车”的，还有在荷兰创业的何汇益。“以荷兰创业公司创始人的身份，随荷兰首相和国王访华——放在几年前，根本想都不敢想的，但现在，几乎每年我都有这样的机会。”

不到两年时间，何汇益创立的第三方聚合支付平台“2paynow”已经在欧洲13个国家连接起上千个商户，并且保持每季度226%的增长。

在“2paynow”的商家列表里，有一家卖奢侈品的家族企业，以前做中国人生意主要靠导游或投报纸广告，但效果越来越差。后来，企业通过“2paynow”接入了支付宝出境平台后，见证了奇迹般的连环效应：中国买家来荷兰旅游，看到出境平台的推荐和优惠券，慕名前来购物。成交后，买家还会关注店家的生活号，回国后二次购买，这样的跨境复购率已高达40%。

因为这些，荷兰老字号和中国消费者之间建立起了“1+1>2”的新型交易关系，这不仅让当地奢侈品老字号大呼“不可思议”，也让何汇益意识到，中国移动支付对欧洲老字号的改造，可能是中国融入西方主流商业社会的一个标志。

10年前，何汇益曾帮助华为在欧洲开疆拓土；10年后，他为支付宝在欧洲深度拓展。伴随着中国“技术出海”的浪潮，他见证了两张“中国名片”在海外的落地生根。

落地

与世界共享“中国方案”

对7亿多中国网民来说，移动支付已是大部分人的生活常态。在微信、支付宝等平台上，人们不仅能网上线下购物、缴水电煤费、打车骑车，还能拿公积金、预约挂号……这个便捷的“中国方案”，正在由一群“80后”“90后”中国留学生分享到全世界。

泰国素贴山脚下，清迈大学绿茵蔽日、树影婆娑，一批批中国游客慕名前来。校门旁，一个10平方米不到的小铺子并不显眼，却有络绎不绝的游客前来，买走榴莲干、芒果干、桂圆干……店主，是一位总笑脸迎人的泰国老奶奶。

“因为语言不通或者应接不暇，老奶奶错失了不少生意。”杭州姑娘蕾拉在泰国留学后选择留下来创业，最初做的是高端旅游。两年前，因为看好中国人出境游的前景，改为推广中国的移动支付。

如何让老奶奶相信、接受进而用上支付宝？蕾拉索性让团队里的泰国小哥当起了小店收银员，通过手把手教、一单单演示，最终，不会说英语、听不懂中文、更没用过智能手机的泰国老奶奶，成了当地年纪最大的“无现金商家”。

作为“一带一路”沿途枢纽国家，泰国是中国最热门的旅行地之一，而中国人也成为拉动泰国旅游业的主力军。伴随着移动支付在泰国落地，给中国游客带来便利的同时，也让当地人做生意更简单。据统计，支付宝“全球游”已覆盖40个国家和地区，数千名“海外推广合伙人”中，近九成有留学生背景，并且以“80后”和“90后”为主。常跟“海外推广合伙人”打交道的蚂蚁金服国际市场高级专家项臻说，支付宝所代表的中国方案对他们的冲击，会让他们到国外后，很快发现更多的机会和空间，进而投身其中。“他们看到了浪潮的来临，他们也是同样浪潮的一部分。”

同样在万里之外的洛杉矶，南加州大学毕业生段方旖打起了中餐的主意。不同于过去在唐人街开中餐馆这种传统方式，段方旖用“互联网+”的新思路服务当地的中餐爱好者。

这一切要追溯到8年前，初来乍到之际，段方旖发现在美国最大的点评网站Yelp上，居然找不到好吃的川菜，于是创办了“吃货小分队”——后来成长为北美华人最大的美食资讯平台。

今年3月初，拥有100万粉丝的“吃货小分队”在洛杉矶办了一场别开生面的春酒会，海底捞的串串、眉州东坡的烤鸭、鲜芋仙的芋圆……50个中国美食铺子端出来一百多种美食，伴随着现场的付款二维码，现场3700多名参与者好像回到了家乡的夜市。

“以前是美国模式被复制到中国，现在反过来，‘中国方案’正在美国生根发芽。”段方旖说，蓬勃发展的移动互联网，为新一代中国留学生赢得了更多元的创业空间。“在‘吃货小分队’平台上，既有中国菜，也不乏美国最好的牛排馆，许多米其林餐厅现在跟中国馆一样看重我们的平台。”

就在前不久落幕的第三届海外华文新媒体高峰论坛上，本报最新发布了《新时代中国形象与中国理念海外传播影响力报告》。数据显示：虽然身在海外，但这个“大海外华人圈”其实一直关注着中国，无论是过去还是现在。调查中，89.5%的受访者认为自己与中国的命运休戚与共；80%以上的海外华侨华人表示愿意发挥“桥梁纽带”作用，参与“一带一路”建设。从海外华人圈对各类“中国符号”认知度排名看，“支付宝”和“春节”、“中秋”、“高铁”、“淘宝”等一起列入了海外华人眼里选出来的“中国符号”。

一代人有一代人的故事。如今，从中国走出去的“海创邦”，队伍正越来越壮大。他们不断洄游往返，从中国发展成果中汲取力量，再把中国方案带出国门。他们改变着中国留学生这个群体的传统奋斗方式，改变人生的同时，更为世界带去广受欢迎的全新方案。

(责编：王欲然、杨牧)