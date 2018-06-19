利比亚海军在西部海域救起191名非法移民

利比亚海军１８日说，利海军下属的海岸警卫队当天在该国西部海域打捞起５具非法移民遗体，并救起１９１名非法移民。

利比亚海军发言人阿尤布·卡西姆告诉新华社记者，海岸警卫队当天在西部海域实施了两次救援行动。在西部城市祖瓦拉以北约１０公里处海域，海岸警卫队救起１１５名乘坐在一艘橡皮艇上的非法移民，并打捞起５具遇难者遗体。

卡西姆说，巨大海浪导致橡皮艇部分破损并进水，一些非法移民落水，5人溺亡。

当天，在西部城市扎维耶附近海域，海岸警卫队救起７６名非法移民。

据了解，获救的非法移民主要来自非洲国家。他们被转移到的黎波里一个海军基地，随后被移交给利比亚民族团结政府内政部下属的打击非法移民办公室。

２０１１年以来，利比亚政局陷入持续动荡，许多非法移民来到利比亚，以此为中转站穿越地中海，偷渡至欧洲国家。（新华社记者李远 纳瓦斯）

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