特朗普夫人罕见“质疑”移民政策 美媒：对特朗普的政治考验

一向在政治问题上比较低调的美国第一夫人梅拉尼娅，17日罕见地就非法移民父母与子女被迫分离问题发声。当天晚些时候，美国前第一夫人劳拉·布什也发声批评现政府对待非法移民的残忍政策。美国有线电视新闻网(CNN)称，该问题已变成特朗普面对的最难以预测的政治考验。

父亲节当天，梅拉尼娅的新闻办公室主任发表声明称：“特朗普夫人不愿见到孩子们和家人被拆散，她希望两党能一起推动成功的移民政策改革。特朗普夫人认为美国既要做到有法必依，又要做到有人情味地管理。”第一夫人近来一直将儿童福利作为工作重点，但这是她首次关注移民家庭处置问题。

特朗普政府对非法移民的打击力度空前。根据美国司法部长塞申斯今年4月初宣布的“零容忍”移民政策，无论是否拖家带口，所有非法入境美国的成年人都会被起诉。他们未被起诉的未成年子女不能和父母一起拘留，而是被关进收容所。这导致父母子女被迫分离的场面经常在美墨边境上演。美国国土安全部近日发布的数据显示，政策实施后的6周里共有近2000个家庭被拆散。CNN称，针对非法移民被拘后如何与孩子团聚，目前尚无清晰流程，家长只能通过所谓热线电话寻找孩子的下落。

夫人发声，特朗普本人也没闲着。他17日发推说，民主党人要为移民父母和子女被迫分离问题负责。不过批评人士直指，这项所谓“零容忍”政策正是由特朗普政府发起实施。连一些共和党人士及白宫官员也不满这项政策，开始对特朗普提出批评。

一些移民子女收容所由仓库和超市改造而成。有参观过这些“超级收容所”的民主党议员说，新政策不应叫“零容忍”，而应叫“零人性”。据英国《卫报》报道，这些儿童20人一组生活在金属围栏制成的笼子里，瓶装水和食品随地散落，铝箔纸被用来当毯子。尽管遭到强烈批评，但“零容忍”政策还在加码。在气温高达40摄氏度的得克萨斯州沙漠地区，政府还要新建帐篷接收与父母分离的移民子女。

前第一夫人、小布什之妻劳拉17日在《华盛顿邮报》上撰文指出，“零容忍”政策残忍而不道德，政府不能总想着把孩子送进收容所或是沙漠中的帐篷营地。前总统克林顿当天也发推表示自己挂念在边境被迫与父母分离的孩子。他说，这些孩子不应是谈判的工具，让他们与家人团聚将可重申美国的信念并表达对所有爱孩子的父母的支持。另据法新社18日报道，联合国人权事务高级专员侯赛因当天也表示美国的移民分离政策“不合情理”。他说，美政府此举相当于政府支持的虐童行为，将导致不可修复的伤害，可能影响儿童的一生。【记者 甄翔 左甜】

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