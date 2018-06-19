第二轮投票出炉　杜克当选哥伦比亚总统

哥伦比亚总统选举第二轮投票17日完成对99.9%选票的统计，右翼候选人伊万·杜克得票率54.0%，击败得票率41.8%的左翼候选人古斯塔沃·彼得罗。

杜克竞选主张包括修改2016年政府与“哥伦比亚革命武装力量”签署的和平协议、支持石油和矿产项目。杜克当选总统后，有关和平协议的前景备受关注，这一议题被视为他面临的“最大挑战”。

【杜克赢得选举】

哥伦比亚17日举行总统选举第二轮投票。当天所统计99.9%的选票显示，民主中心党候选人杜克获得54.0%的选票，进步主义运动党候选人彼得罗获得41.8%的选票。

杜克现年41岁，定于8月就职，届时将成为哥伦比亚100多年来最年轻的总统。他的竞选搭档玛尔塔·露西娅·拉米雷斯将成为哥伦比亚历史上第一名女性副总统。

哥伦比亚选举机构上月27日发布对总统选举首轮投票99.77%选票的统计结果，杜克以39.13%的得票率排名第一，彼得罗以25.09%排名第二。由于无人在首轮投票中获得半数以上选票，得票最多的两人进入第二轮投票。

这是哥伦比亚政府2016年与反政府武装“哥武”签署和平协议后首次举行总统选举。路透社报道，第二轮投票在全国各地11230个投票站举行，其间局势平稳。彼得罗17日向支持者发表演说时表示接受选举结果。

【修改和平协议？】

本次选举中，杜克、彼得罗两人对反政府武装的态度截然不同。杜克主张修改2016年政府与“哥武”签署的和平协议、对另一支名为“哥伦比亚民族解放军”的反政府武装予以军事打击、继续追究反政府武装人员的罪责，而彼得罗主张维护和平协议、推进和平进程。

“哥武”签署和平协议并解除武装后，“哥伦比亚民族解放军”成为哥伦比亚境内唯一反政府武装，现有成员1500余人。

一些政治分析师认为，杜克执政面临诸多挑战，如国家经济脆弱、多个毒品黑帮接管原“哥武”势力范围、外国移民涌入等。其中，最大挑战是如何处置和平协议；如果他推动修改协议，势必在国会和宪法法院遭遇阻力。

尽管不少鹰派人士催促全面撕毁和平协议，杜克曾暗示希望部分修改、而非把协议“撕成碎片”。

经济政策方面，杜克主张削减企业税、支持作为出口支柱的石油和矿产项目、扶持制造业，获得投资者和工商界领袖欢迎。

【左翼势力上升】

值得关注的是，哥伦比亚自本世纪初以来一直是右翼或政治中间派总统执政，这是左翼候选人首次晋级总统选举第二轮投票。

从选情看，现年58岁的左翼候选人彼得罗获得800多万张选票，在全部32个省中的8个省取得胜利并且拿下首都波哥大，尽管少于杜克的1030万张选票，但实力不容小觑。

路透社分析，哥伦比亚民众日益关注消除社会不公平、打击腐败、完善社会服务等话题，意味着左翼政治力量将更加活跃。

彼得罗17日发表“败选”演说时说：“什么失败？800万哥伦比亚民众明确表达了自己的立场。谈不上失败，这只是表明我们暂时还没有执政。”

彼得罗的竞选承诺包括全面改革经济政策、重新分配财富、减少对石油和煤炭出口的依赖、转而发展风能和太阳能，招致一些工商界领袖和投资者不满。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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