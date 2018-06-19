韩国启动例行“独岛防御演习”　日本抗议

韩国海军18日宣布，定于当天在独岛、即日本所称“竹岛”及其周边海域启动一场例行“独岛防御演习”，为期两天。日本宣称对这座岛屿拥有主权，韩方军演之举当即招致日方抗议。

独岛位于朝鲜半岛东部海域、郁陵岛以东，面积大约0.18平方公里。韩国、朝鲜、日本都宣称对这一岛屿拥有主权。这一岛屿自1953年以来为韩国实际控制，行政上归庆尚北道郁陵郡管辖。法新社报道，韩方现阶段在独岛派驻大约40人，多数是海岸警卫队人员。

韩国从1986年开始在独岛及其周边海域举行“独岛防御演习”；自2003年以来，每年固定举行两次，最近两次演习分别是在2017年6月15日至16日和12月28日至29日。

韩联社报道，本次军演规模与去年大致相当，出动3200吨级“杨万春”号驱逐舰等6艘军舰以及P-3C型海上巡逻机、UH-60型“黑鹰”直升机和F-15K型战斗机等7架战机。

这次演习将与韩国第一舰队机动演习联动。驻扎在庆尚北道浦项市的海军陆战队旗下机动部队将登岛，假设外部势力试图强占独岛的情形投入演练。

韩国国防部发言人崔贤洙说，“独岛防御演习是一次例行训练，模拟如何阻止外部势力入侵独岛”。

日本广播协会报道，韩国军演消息传出后，日本外务省通过外交渠道向韩国方面表达强烈抗议。按照韩联社的说法，独岛防御演习作为韩国每年例行军演，每次都会招致日本方面的“例行抗议”。

今年3月1日，韩国总统文在寅强烈敦促日本真诚反省侵略历史，认定日方无权宣称“慰安妇”事宜已获解决，同时要求日方停止主张对独岛拥有主权。日本内阁官房长官菅义伟当天对文在寅讲话“深表遗憾”，重申要求韩方履行2015年“慰安妇”协议并呼吁日韩两国合作应对朝鲜半岛议题。

2015年12月28日，韩国朴槿惠政府与日方就日军战时强征韩国“慰安妇”相关遗留问题达成“最终”和“不可逆”的协议。然而，韩方舆论对协议非常不满，要求修订或废除协议的呼声持续高涨，而日方坚持要求韩方遵守协议。 （杨舒怡）（新华社专特稿）

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