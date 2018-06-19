泰中网络科技有限公司成为百度泰国独家合作伙伴

人民网曼谷6月18日电（记者 林芮）泰中网络科技有限公司18日与百度（泰国）公司签订百度泰国独家代理合作协议。此次合作，百度将携手泰中网络科技有限公司共同服务有意开拓中国市场的泰国客户，并借助百度的搜索引擎网络技术和信息精准推送的人工智能技术，为这些客户及优质的泰国产品品牌提供专业线上推广方案，以使其成功落地中国。

泰国中华总商会主席、泰中网络科技有限公司董事长陈振治说，随着泰国企业及泰国产品进入中国的需求日益提升及中国电商经济的迅猛发展，为泰国企业量身订造出直达中国客户的线上推广方案，从而让更多的中国消费者了解优质的泰国本土产品和服务，已经成为市场的刚需，相信强强联手能够进一步促进泰中商贸合作。百度东南亚区域董事总经理陈国浩介绍说，相信与泰中网络科技的深度合作将会加速百度在泰国业务的本土化进程，为泰国企业进入中国提供更好的服务。

该中心是在泰国中华总商会和中国经济信息社的倡导和推动下成立的。中心致力于打造对接“一带一路”倡议和泰国4.0国家发展战略的平台，为促进泰中两国的经贸、人文交流发挥重要作用。此外，泰中商务中心将根据市场需求向泰国企业提供企业中文网站建设、中文内容运营、中文客服等配套服务，为泰国企业提供全方位的中国市场营销方案。

(责编：蔡雪斌(实习生)、樊海旭)