阿里巴巴马来西亚办公室开幕

阿里巴巴集团马来西亚办公室开业现场

人民网曼谷6月18日电（记者 张志文）吉隆坡消息：6月18日，阿里巴巴集团董事局主席马云宣布阿里巴巴马来西亚办公室开业，通过推进eWTP数字自由贸易区，帮助中国小企业打开东南亚市场，同时助力东南亚小企业走向全球。

在开业仪式上，马云说，他对马来小企业和年轻人充满信心。过去30年，全球贸易由6万家大公司控制着，但是如果我们能在全球范围内支持1600万家小企业、甚至6000万家小企业，让他们参与到商业进程中，我们就能让全球化更普惠。这就是经济可持续发展的未来和希望，也是阿里巴巴来到马来西亚的原因。

“我来之前，很多人都在讨论中马关系，”马云说，“我对马来西亚、中国、中马关系都非常有信心，我对中国企业到马来西亚投资有信心。”过去20年，中国一直是马来西亚最大的贸易伙伴，“只要我们相信未来、相信伙伴，只要我们在一起努力，就能找到问题的解决办法。”

马来西亚财政部长林冠英对此深表赞同。在阿里巴巴办公室开幕仪式现场，林冠英宣布，马来西亚将继续外资投资的开放政策，并盛赞阿里巴巴办公室的开幕是中马关系的“闪亮标志”。“办公室的开幕是建立在相互尊重和互利基础上的，无论是对于两国政府、商界人士还是民众，都有重要意义。”

“阿里巴巴不仅以前所未有的方式推动电子商务（e-commerce），而且推动电子商业（e-business），推动革新商业模式的转变，并建立全新的国际贸易模式和平台，为更多小企业和农民带来收益。”中国驻马来西亚大使白天在现场致辞中说道。

当天上午，在与马来西亚总理马哈蒂尔的会谈中，马云就表示，不少中国企业都有意在马来西亚进行投资，阿里巴巴此行，正是代表中国企业而来。“阿里巴巴一直致力于推动帮助马来西亚进行技术升级换代，通过阿里巴巴生态体系，帮助马来西亚小企业走向世界舞台。”

马来西亚官方数据显示，中小型企业占马来西亚全国企业总量的97.3％，达到64万多个。马云认为，小企业和年轻人是马来西亚最宝贵的财富，阿里巴巴会做任何事情来赋能他们，帮助他们将产品卖到全世界。

2017年，阿里巴巴在马来西亚启动了eWTP首个海外试验区——马来西亚数字自由贸易区（DFTZ），仅用了半年，就有2651家马来西亚小企业加入了该项目。通过采用菜鸟先进技术，马来西亚海关的清关时间从1天优化到3小时。

中国小企业和消费者是第一批受益者。2017年6月13日，阿里巴巴旗下东南亚电商平台Lazada上开通了马来西亚“TaoBao Collection”（淘宝精选）站点，不到一周就吸引近3万中国商家入驻，其中绝大多数是小企业。目前，淘宝天猫在马来西亚的注册用户已经达到近120万。

据悉，7月6日，阿里巴巴将发起马来西亚国家周活动，马云表示，希望让每个中国消费者都能更多地了解马来西亚，“不只是榴莲、肉骨茶，还包括马来西亚的电影、电视剧和文化。”

(责编：蔡雪斌(实习生)、樊海旭)