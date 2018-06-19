日本大阪地震已致4人死亡336人受伤 交通一度瘫痪

NHK电视台截图

人民网东京6月19日电（许永新）日本气象厅消息，当地时间18日上午7点58分左右，日本大阪府发生了里氏6.1级地震（最初发布为5.9级），震源深度约为13公里。该地震给当地居民的生产生活带来严重影响，大阪府有4人死亡，包括兵库、京都、三重、滋贺在内，共有336人受伤，当地交通曾处于瘫痪状态，新干线列车也曾一度停运，目前已基本恢复运行。

大阪府有关部门的信息显示，高槻市一所小学长达40米的游泳池外墙倒塌，砸中一名上学经过此处的小学4年级9岁女生，并致其死亡。据NHK电视台报道，该外墙的建设没有遵守相关法律规定，属于违法建筑。日本文部科学省已经要求全日本的中小学立即检查是否还有危险的墙体存在。另外，大阪府一名80岁男性、一名81岁女性、一名85岁男性分别被倒塌的房子及柜子、书架砸中身亡。据NHK电视台统计，包括京都府、兵库县、滋贺县、奈良县、三重县在内，共有240多人受伤。

《每日新闻》报道称，地震发生时正值上班上学高峰，包括新干线在内的铁路及地铁全部停运，水、电等基础设施问题不断，还发生火灾及房子倒塌的问题，大阪等地区陷入一片混乱。一列铁路列车在线路上紧急停车，乘客被关在车内长达一个半小时。大阪市内约有400多所公立中小学停课，已经到达学校的学生也一度在操场等处避难。据《朝日新闻》报道，大阪、京都、兵库、奈良、滋贺五地共发生214起被困在电梯的情况，一名男性被困时间长达2小时20分钟。据共同社报道，大阪府内最多有约1500人到570余处公共设施等地避难。

地震同时给工业生产带来了影响。据时事通信社报道，松下、大发、资生堂、日本狮王的工厂停运；永旺一部分店铺停止营业；三菱电机的部分工厂出现裂缝及显示器脱落等问题，日本邮政等快递公司的快递服务也出现延迟。

相关数据显示，大阪府北部的地震烈度为6弱，大阪府观测到烈度6弱是从有记录的1923年1月以来第一次。18日上午日本气象厅相关负责人会见记者时表示，今后一周左右需要注意最大烈度为6弱左右的地震，他还向民众呼吁要确保自身及周边的安全。

据悉，日本的地震烈度（日本称为震度）共分10个等级，分别为0、1、2、3、4、5弱、5强、6弱、6强、7，其中5弱以上为强震。6弱会造成如下现象：（室内）站立困难，多数没有固定的较重家具会发生移动或翻倒，很多房门会打不开；（室外）有相当多的建筑物发生窗玻璃碎裂，外墙砖会剥落。

(责编：蔡雪斌(实习生)、杨牧)