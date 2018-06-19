泰晤士河里的天鹅（驻外记者手记）

抖落羽毛上的水迹，一对天鹅夫妇领着一群幼鸟从泰晤士河中上岸。河边围观和拍照的人立即后退，让出一条路，让天鹅一家畅通无阻地走到浓密的树荫下，怡然自得地休憩。这样的场景，记者在伦敦工作时经常见到。这里，天鹅不怕人，人却“怕”天鹅。

还有一个有趣的现象给记者留下深刻印象。每年7月，泰晤士河上都会出现一群穿着深红色统一服装的人，他们戴着特别的帽子，手中拿着小旗，摇着船，专心致志地寻觅天鹅。每当发现天鹅，他们便将其装进篮子里带上岸，称量天鹅的体重和身长，为其作“档案”后，再放回水中。该活动旨在昭示人们要关注野生天鹅，守护大自然。

然而，英国对天鹅的保护并非一直如此精心，泰晤士河也并非一直是天鹅的乐园。历史上，工业革命的兴起催生了很多工厂，由于缺乏环保意识，大量工业污水排入泰晤士河。此外，大量货船在泰晤士河上来来往往，排出的油污和废水进一步污染了河水。泰晤士河成了一条“人人掩鼻而过的臭水沟”。由于难以忍受如此恶劣的水质，天鹅另辟栖息之地，一度在泰晤士河绝迹。

从上世纪60年代起，英国政府开始治理泰晤士河，陆续出台了许多措施，如严禁向河流倾倒工业垃圾，工业废水必须由工厂自行处理，擅自向河中排污的工厂将面临几乎能致使其倒闭的高额罚款等。督查人员还会经常不定期地到工厂检查，那些废水排放不达标又不服从监督的工厂将被起诉，受到巨额罚款甚至被吊销执照的处罚。

有关部门还重建和拓展了伦敦下水道，建设了近500座污水处理厂，每天处理污水近43万立方米。泰晤士河沿岸的生活污水都要先集中到污水处理厂，在那里经过沉淀、过滤和消毒等综合处理后，方可排入河中。

英国还把泰晤士河划分成10个区域，建立了统一的管理部门——泰晤士河水务管理局。这些措施得到了欧盟环保机构的肯定和好评，一些措施甚至被认为是“革命性的”。

耗资数百亿英镑，经过几十年的不懈整治，英国政府终于使泰晤士河焕发了生机。目前，已有120多种鱼类重新回到泰晤士河繁衍生息，对生存环境要求极为苛刻的天鹅也返回了昔日家园。

从天鹅离开泰晤士河，到回归而居，反映了英国从一味追求经济发展、缺乏环保意识，到有效治理环境、悉心关爱自然的思路转变。如果没有后来的醒悟和重视，没有包括立法和各类行政规定在内的种种约束，没有人们越来越强烈的环保自觉和努力，今天的泰晤士河上，洁白的天鹅恐怕仍旧难觅芳踪。

《 人民日报 》（ 2018年06月19日 22 版）

(责编：冯人綦、曹昆)