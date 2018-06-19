德国“排放门”事件持续发酵

6月18日，德国慕尼黑行政法院以涉嫌试图销毁“排放门”事件相关证据为由正式下令拘捕奥迪汽车首席执行官鲁伯特·施塔德勒。截至目前，奥迪汽车已有数十名现任和前任管理人员、工程师被检方调查。德媒表示，“排放门”事件持续发酵，很可能引发奥迪汽车及其母公司大众集团的领导层危机。持续发酵的“排放门”事件，不仅给作为德国经济支柱的汽车业造成打击，也将给整个德国经济带来一定压力。

深受“排放门”事件困扰的还有德国另一个汽车巨头戴姆勒。德国联邦交通部长安德里亚斯·朔伊尔日前就戴姆勒柴油车安装尾气检测作弊软件一事第二次约谈德国戴姆勒股份公司首席执行官蔡澈。会后，朔伊尔对德国媒体表示，政府将在全德范围内召回戴姆勒旗下23.8万辆柴油车。朔伊尔称，戴姆勒在约谈中表示，愿意“以最快速度”且“透明”地配合德国政府工作，去除有问题的汽车软件。据悉，此次被召回车型仅在欧洲市场就一共售出了77.4万辆，但交通部的声明并未提及如何处理德国境外涉事车辆。

德国大众汽车公司2015年在美国首次曝出在部分柴油车上安装了应付尾气检测的作弊软件，陷入“排放门”丑闻。此后丑闻不断发酵，戴姆勒公司也卷入其中。2017年7月，戴姆勒公司宣布在欧洲市场召回逾300万辆梅赛德斯—奔驰柴油车，以解决尾气排放问题。

然而，这一召回声明很快遭到德国舆论批评，被称为联邦交通部与戴姆勒共同上演的“戴姆勒召回秀”。事后，戴姆勒发表声明，宣布将对政府的召回呼吁提出异议上诉，并称“没有使用非法软件清洁废气”，表示此次召回只是进一步调试柴油车尾气控制软件，令其氮氧化物测量值符合实际排放。德国左翼党交通政策事务发言人英格利特·雷默斯认为，必须对涉事汽车发动机收缴罚款、进行强行改造，必须将尾气丑闻视为犯罪行为，下决心大力惩治才是真正为这个行业的前景着想。雷默斯表示：“汽车是德国经济的关键行业，它的未来牵动着成千上万的就业机会。”

“明镜在线”评论员格拉德·特劳菲特指出，美国总统特朗普一直在针对戴姆勒等德国汽车企业威胁加征关税。如果柴油车尾气排放问题进一步发酵，“美国很有可能会借污染空气、危害百姓健康之名，进一步限制德国车企”。特劳菲特表示，汽车行业作为德国经济的支柱行业，德国政府很有可能面临经济压力。

（本报柏林6月18日电）

《 人民日报 》（ 2018年06月19日 21 版）

(责编：冯人綦、曹昆)