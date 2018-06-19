美国非法入境“零容忍”政策遭批评

6月17日，一辆载有非法移民的客车在美国得克萨斯州南部邻近墨西哥边境一小镇因躲避追捕酿成车祸，造成5人身亡。这一事件再次将美国司法部于今年4月宣布对非法入境者实施的“零容忍”政策置于媒体的聚光灯下，引发美国舆论强烈批评。

今年4月，美国司法部以危害国家安全为由宣布对非法入境者实施“零容忍”政策，美国国土安全部将非法越境视为犯罪行为。5月7日，美国司法部长塞申斯宣布，将对所有被捕的非法移民提起刑事诉讼，对于随同入境的未成年人交美国官方认定的机构或个人收容。

据美国海关和边境保护局的统计数据，仅5月7日到20日，就有638名带领未成年人非法入境的成年人被捕，导致658名儿童与他们的父母被迫分离。而从2016年10月至2018年2月这段时间里，有近1800个家庭因为该原因被迫分离。

尽管美国国土安全部长尼尔森一再强调，让家庭分离不是目的，“零容忍”政策仅仅是为了加强对非法越境者的起诉。但美国政府的这一做法，遭到了美国内外众多机构和人士的一致批评。

美国华盛顿州州长杰伊·英斯利和总检察长鲍勃·弗格森近日发表了一封公开信，信中写道：“美国政府对移民家庭的分离政策，对未做任何错事的年幼子女造成了故意、无理由和永久的创伤。”总部设在瑞士日内瓦的联合国人权办公室也发表声明说：“美国应停止这种分离家庭的做法，并停止将本来只构成行政违法的越境行为定义为犯罪。”但在美国中期选举初选选战正酣之时，视解决非法移民问题为主要政绩之一的特朗普政府，显然不愿意在这一问题上向压力低头。

美国民调机构皮尤研究中心的调查显示，约65％的美国人表示移民因他们的辛勤工作和才能而使美国受益，只有26％的美国人认为他们构成问题。但是，在支持特朗普的蓝领阶层中，62％的受访者认为越来越多的移民威胁美国文化。美国媒体认为，这是美国政治分裂的又一表现。一个明显的例证是，在全美范围内，对非法移民采取强硬态度已成为寻求众议院议席的共和党人的竞选主要主张。但在民主党这一边，民主党参议员戴安娜·范斯坦日前联合26位民主党人士和2位无党派人士，提交法案拟限制政府边检权力，阻止政府强行带走非法移民的孩子。

曾在奥巴马时期担任负责人口、难民和移民问题助理国务卿的美国乔治敦大学研究员安妮·理查德认为，美国退出《移民问题全球契约》制订进程、出台针对数个伊斯兰国家的旅行禁令，如今又在将越境非法移民与他们的子女强制分离。美国正在树立一个非常不好的榜样，并偏离世界各国经过长时间探索总结出来的人道主义原则和理念。

（本报华盛顿6月18日电）

《 人民日报 》（ 2018年06月19日 21 版）

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