英“脱欧”法案各派角力持续

英国议会下院6月12日和13日就《退出欧盟法案》进行辩论，并就上院提出的一系列修正案进行表决。令特雷莎·梅政府欣喜的是，议会下院否决了多项对政府不利的修正案。

分析人士指出，《退出欧盟法案》对英国最终脱离欧盟、收回议会立法主权十分重要。尽管议会下院此次否决多项修正案，但上院未来依然可以将法案再次发回下院表决。围绕法案，英国各方的角力恐将持续，英国的“脱欧”之路不平坦。

“府院”之争

在上院提出的系列修正案中，“正式‘脱欧’前，英国政府与欧盟达成的任何协议须交下院批准”备受英国各界关注，被视为议会与特雷莎·梅政府的“脱欧”主导权之争。最终，下院议员以324票反对、298票支持的结果否决了这一修正案。

在另一个重要表决中，下院议员以327票反对、126票支持的悬殊结果否决了上院提出的“英国在‘脱欧’后继续留在欧洲共同市场内”的修正案。

此外，下院议员以326票反对、301票支持的微弱优势否决了上院提出的“将2019年3月29日正式‘脱欧’日期从法案中删除”的修正案。

当地舆论认为，在上述三项重要修正案的表决中，多数下院议员还是站在了政府一边，在此番争夺“脱欧”主导权的“府院”之争中，特雷莎·梅政府获得胜利。不过政府与议会、下院与上院围绕《退出欧盟法案》的角力并未结束。按英国立法程序，这份关键的“脱欧”法案需得到两院批准后才能成为法律。

有分析人士指出，上院仍有可能将法案打回下院重新投票，从而形成两院“拉锯”、法案迟迟无法通过的局面，这无疑将对英国“脱欧”造成影响。

关键法案

《退出欧盟法案》又称《大废除法案》，它将废除英国议会在1972年制定的《欧洲共同体法案》。《欧洲共同体法案》确立了欧洲共同体（欧盟的前身）法律在英国的直接或间接适用、当两者法律冲突时欧盟法优先等原则。

《退出欧盟法案》旨在为英国“脱欧”后的法律承接做准备，被英国舆论称为“英国历史上意义最重大的法案之一”。

今年1月，英国议会下院三读通过《退出欧盟法案》后，将其交付上院表决。而上院对该法案提出15项重要改动，将其退回下院重新审议。

分析人士指出，围绕“脱欧”，英国社会深度撕裂，各方博弈加剧。此次议会上院提出的修正案其实就是议会中反对“脱欧”及“硬脱欧”的议员试图维持现有英欧关系的一个举措，他们希望变相实现“不脱欧”或“软脱欧”。

议员“退场”

值得一提的是，在议会下院对系列修正案进行投票前，一名苏格兰民族党议员以“《退出欧盟法案》辩论不足”为由，提出议会应立刻启动闭门讨论程序，并在遭议长拒绝后多次抗议，最终被要求离席。当他走出辩论厅时，全体苏格兰民族党议员均退场表示支持。

英国舆论说，苏格兰民族党认为，议会在《退出欧盟法案》中未能明确将从欧盟收回的各项权力下放给苏格兰政府，特别是在涉及农业、渔业、公共采购等24个与苏格兰切身利益相关的领域，英国政府对收回的权力进行了“截留”。

苏格兰在“脱欧”问题上一直与英国政府存在分歧。在2016年6月英国“脱欧”公投中，经济上深度依赖欧盟的苏格兰地区有62％的投票者选择了“留欧”。

分析人士指出，“脱欧”公投已经过去近两年时间，但显然英国各方围绕“以何种方式退出欧盟”等问题仍存在不小的分歧，而随着正式“脱欧”日期的日益临近，博弈仍将继续。

（据新华社电）

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