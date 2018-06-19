书写“非洲丝绸之路”新故事（行走一带一路）

亚吉铁路吉布提那噶德火车站全景。

本报记者 吕 强摄

亚吉铁路列车上的小乘客向记者展示车票。

本报记者 吕 强摄

“陆止于此，海始于斯。”当记者站在那噶德火车站眺望亚丁湾畔的吉布提港口时，不禁如此感叹。海上的货物从这座火车站出发，沿着长长的亚吉铁路，爬升到阿比西尼亚高原，运送到埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴。“埃塞俄比亚制造”的商品又从这条铁路运至吉布提港，通过海运销往世界各地。

连接着亚的斯亚贝巴和吉布提的亚吉铁路，已成为海上丝绸之路与陆上丝绸之路的连接线。它如同一把钥匙开启了非洲之角的繁荣兴盛之门，讲述着丝绸之路的新故事。

埃塞俄比亚和吉布提经济发展的“生命线”

全长约750公里的亚吉铁路宛若一条长龙横贯阿比西尼亚高原，将国际航运主航道上的吉布提和拥有1亿人口并大力发展制造业的埃塞俄比亚紧紧连在了一起。本报记者日前全程体验了这条非洲最为现代的电气化铁路。

亚吉铁路由中国土木工程集团与中铁二局承建并运营，是非洲大陆第一条跨国和里程最长的电气化铁路，也是中国企业在非洲建设的第一条集技术标准、设备、融资、施工、监理、运营和管理于一体的全产业链“中国标准”电气化铁路。

正式投入商业运营5个多月以来，亚吉铁路累计运送旅客约4.3万人次，运输集装箱1.3万个标箱，客货运量呈现出逐月递增趋势。作为内陆国家，埃塞俄比亚90%的进出口货物都需要经过吉布提港，而进口的75%的货物流向首都地区。亚吉铁路已被誉为埃塞俄比亚和吉布提经济发展的“生命线”，这条铁路的全部运力发挥出来后，将极大带动两国发展。

吉布提铁路公司总经理马哈茂德·达巴尔向本报记者介绍，亚吉铁路年货运能力将达到500万吨。“亚吉铁路给我们带来了惊喜！很多吉布提居民还是第一次见到满载100个集装箱的列车驶过田野的景象。”他笑着说，现在亚吉铁路已成为吉布提的名片，许多非洲国家代表专程到此参观。

“亚吉铁路开通后，从吉布提至亚的斯亚贝巴的货运时间从3至7天缩减为十几个小时。运输时间短了，成本实现大幅降低。”埃塞俄比亚铁路公司总裁比哈努向本报记者表示，“希望亚吉铁路能帮助我们吸引更多的企业和投资。”

在非洲朋友眼中，“一带一路”倡议是连接亚非欧的宏伟蓝图，亚吉铁路扮演着连接海上丝绸之路和陆上丝绸之路的重要角色。“这将是丝绸之路在非洲的一个新开端，期待这条铁路延伸至非洲大陆西端的达喀尔，打通非洲大陆的东西通道。”达巴尔说，“‘一带一路’将向非洲腹地延伸，这将成为‘非洲的丝绸之路’。”

“中国是我们真正可靠的朋友”

非洲旷野如同一幅美丽的风景画不断展开，从列车车窗向外望去，草木丰茂。餐车里，乘客们一边欣赏美景，一边享用当地特色美食“英吉拉”。看到中国记者时，几位乘客热情地打招呼，邀请品尝“英吉拉”。

当地女大学生希博·奥马尔告诉记者，以前坐大巴需要花上整整一天时间才能从吉布提到德雷达瓦，现在只需要5个小时。如果边检速度更快些，时间就更短了。“你看这列车多新、多舒服！票价非常便宜，还是空调车。这一切都让人感到时代的进步。现在我想着把中文学好，希望有机会申请奖学金去中国读书。”希博说。

列车上的大部分工作人员是埃塞俄比亚人。经过几个月的培训学习，现在他们的业务已经非常熟练。25岁的列车员利迪娅告诉记者：“当我看到亚吉铁路招聘信息后，我就下决心一定要来这里工作。经过层层选拔，我终于实现了梦想。希望我的家人也能乘坐亚吉铁路列车，他们一定会为我感到自豪。”24岁的列车员莫茜说：“我在这里不断成长，要感谢我的中国师傅。她教会了我很多现代铁路管理经验，这是非常宝贵的。”

当利迪娅与莫茜看到她们的师傅、亚吉铁路车务段职教工程师李友瑛来到车厢时，立刻热情地张开双臂迎了上去。李友瑛告诉记者，她正在培训30名当地列车员，通过理论联系实际，手把手地向她们传授客运服务理念、基础工作内容和客运服务常识等。她们还分享各自国家的语言和文化。现在埃塞列车员都会说“‘一带一路’，加油”。

列车长肖湘来自四川。为了响应“一带一路”建设号召，他自愿报名前往埃塞俄比亚参与亚吉铁路的运营。记者看到，他在车站帮乘客搬运行李，协调车厢秩序，累得满头大汗。“来到非洲，我们代表的不仅仅是自己或公司，而是代表中国。能在中国修建的亚吉铁路上担任列车长，贡献自己的力量，我感到非常自豪。”他说。

从亚丁湾畔炎热的清晨出发，经过12个小时的行驶，列车在清凉的晚风中抵达了亚的斯亚贝巴。难忘旅途中留下的欢声笑语，当我们采访当地旅客时，总能够轻松打破语言障碍，迎来真挚的微笑。合影时他们总是热情地伸出大拇指为非中友谊点赞。正如吉布提总统盖莱所说：“中国是真正关心和支持吉布提发展的国家，中国是我们真正可靠的朋友。”

奋斗在一带一路建设热潮中

铁路修到哪里，哪里就会繁荣。我们在旅途中看到了很多在建的中非合作项目。列车驶出德雷达瓦车站时，我们看到不远处有一排排整齐的厂房，宽阔的道路，高大的路灯。中土集团埃塞俄比亚公司总经理李吾良告诉记者，这是中土在德雷达瓦建设的工业园。

“我们在修建亚吉铁路的过程中提出了‘亚吉模式’，即通过建设一条铁路，带动铁路沿线配套经济开发，包括建设工业园、发展农业和旅游业等。只有经济发展了，才能给铁路带来更多的运量。这一思路与埃塞的国家战略相契合。”李吾良介绍说，埃塞政府提出2025发展规划，要把埃塞发展成为非洲的制造业大国。埃塞计划建成2000万平方米的厂房，把200万农业劳动力转移到工业领域。为此，埃塞在全国规划了14个工业园，大部分位于亚吉铁路沿线。

亚吉铁路，让当地人民日益认识到“一带一路”建设的重要性。比哈努坚信，“一带一路”倡议将使发展中国家获益，但同时这种获益不是“被动接受”。各国应该更加积极地探索如何在“一带一路”建设中找到适合本国的角色，“受益多少取决于我们自己的努力和探索”。

“一带一路”也为中国企业和个人提供了广阔舞台，非常有助于提升中国企业国际化经营能力。“我在非洲工作了20多年。以前中国企业在非洲的业务规模很小。‘一带一路’倡议提出后，我们明显感到中国企业在非洲的规模越来越大，非洲人民更加感受到中国参与非洲经济发展所带来的巨大好处。”李吾良介绍说，“受益于中非合作的成果，非洲民众这些年的生活水平确实得到了很大提高。这也是互利共赢的结果。”

中土集团吉布提公司副总经理耿道锦在工作中发现，当地人对“一带一路”建设抱有很高的期待，他们希望通过“一带一路”建设增进双方的经济、文化交流，提高当地的经济社会发展水平。“这是一个奋斗的时代。我们与当地劳动者一起努力，建成了亚吉铁路。在‘一带一路’建设热潮中，我们拥有了更广阔的舞台。相信通过艰苦奋斗，中非人民的生活一定会更加幸福。”

（本报亚的斯亚贝巴电）

《 人民日报 》（ 2018年06月19日 03 版）

(责编：冯人綦、闫嘉琪)